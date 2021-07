Wyłączenia prądu w lubuskim. Gdzie 15.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat nowosolski

Przyborów, 41 do 76, Wólka Bodzechowska, 120 do 127

22.07 od godz. 8:30 do 14:00

miejscowości Nowe Miasteczko ul. Długa 4, Kościuszki 10, Szosa Bytomska działka 758/6, warsztat

20.07 od godz. 8:30 do 14:30

powiat żagański

miejscowości Jurzyn, Zimna Brzeźnica 1 do 5b, 33 do 40, działki 4/2, 54/2, 58/9, 59/6

15.07 od godz. 8:00 do 14:00

Zielona Góra

miejscowości Zielona Góra ul. Ochla-Tenisowa, Ochla-Zawilcowa, Ochla-Żagańska 16, 30 do 40 (parzyste), działki 355/11, 355/17, 356/11, 949/4, 983/2, sklep

15.07 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Zielona Góra ul. Wierzbowa 18 do 24 (parzyste), działki 148/12, 148/13, 282

16.07 od godz. 8:30 do 12:30

miejscowości Zielona Góra ul. Łężyca-Willowa działki 312/51 do 312/54, 312/59, 312/60, 312/61, 312/62

16.07 od godz. 9:00 do 14:00