Wyłączenia prądu w lubuskim. Gdzie 17.11 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Czy są planowane wyłączenia prądu w lubuskim 17.11? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 17.11. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (17.11 12:14) nie ma prądu w lubuskim?

powiat żarski Jędrzychowice, Mieszków.

17.11 od godz. 9:00 do 15:30 powiat nowosolski miejscowości Modrzyca: ul. Fiołkowa 12, 15, działki 1017/1, 1048/5, Makowa 9, Nagietkowa 15, 18, 20, 24, 26, działki 916/9, 1017/4

17.11 od godz. 8:00 do 14:00 powiat wschowski miejscowości Szreniawa: 1, 2, 3, 24, 25, 26, od 29 do 39, działki 90/6, 90/7, 90/14

17.11 od godz. 8:30 do 14:00 Szreniawa.

17.11 od godz. 9:09 do 13:00 Zielona Góra miejscowości Zielona Góra ul. Ługowo 21, 26, 28, działki 79/3, 79/8

17.11 od godz. 8:30 do 13:30

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat żarski Janowice, od nr 18 do nr 34, sklep, świetlica wiejska

30.11 od godz. 13:00 do 15:00

Janowice, od nr 1 do 17, Garbacz, 37

1.12 od godz. 9:00 do 11:00 miejscowości Jażyniec od 12 do 30, od 88 do 95, przepompownia ścieków P-C działka 550

20.11 od godz. 8:30 do 13:00 Karsówka- cała wieś.

20.11 od godz. 8:45 do 14:00 miejscowości Stara Tuchorza: od 27 do 59, od 66 do 88, 90, 91

21.11 od godz. 8:00 do 14:00 Bukowina, Kamienica nad Nysą Łużycką, Siedlec.

21.11 od godz. 8:30 do 13:00 Żary: ul Szklarska: 3, 5, 6, 7, 12, 14, działka nr: 419.

21.11 od godz. 8:30 do 11:30 Żary: ul. Bohaterów Getta: 9, 11, 13, 15, 22, Stacja Dializ.

22.11 od godz. 9:00 do 15:00

miejscowości Reklin: od 9 do 25, od 33 do 39, działki 98/1, 116/1

23.11 od godz. 8:30 do 13:30

miejscowości Kiełpiny: 1, od 38 do 63, od 82 do 110, działki 73/5, 160/6, 264, przepompownia ścieków

23.11 od godz. 8:30 do 13:30 powiat świebodziński Lubrza: 1, 2, 3, 4, 5, 6, działki nr: 134/3, /4, /5, /6, /7, /8, ul. Świebodzińska: 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, działka nr: 24/4.

18.11 od godz. 8:00 do 12:30 Podła Góra - cała wieś.

23.11 od godz. 8:00 do 14:30 powiat nowosolski miejscowości Zakęcie: od 13 do 55A, 57A, działki 50/6, 50/7, 55, 56/7, 56/8, 59/6, 59/7, 59/8, 227/4, 227/18, 227/19, 227/20, 227/33, 467/1, 467/2, od 369/1 do 369/12, 376/2, 546/1, 546/2, oświetlenie drogowe

20.11 od godz. 8:00 do 9:00 miejscowości Zakęcie: od 13 do 55A, 57A, działki 50/6, 50/7, 55, 56/7, 56/8, 59/6, 59/7, 59/8, 227/4, 227/18, 227/19, 227/20, 227/33, 467/1, 467/2, od 369/1 do 369/12, 376/2, 546/1, 546/2, oświetlenie drogowe

20.11 od godz. 14:00 do 17:00

miejscowości Konradowo: od 1 do 6, od 38 do 41, 52, działka 227/5, Otyń: ul. Osiedle Nad Ochlą, Polna 27, 29, 33

20.11 od godz. 8:00 do 17:00 miejscowości Lelechów

21.11 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowości Lubieszów: od 102 do 108, działka Centrum Ogrodnicze Magnolia, przepompownia ścieków PS1

21.11 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Konotop: ul. Chrobrego, Kopernika, Meszowska, Polna od 2 do 6, Sobieskiego, Spokojna, Słoneczna

21.11 od godz. 8:30 do 12:30

miejscowości Uście: działki 221/59, 221/63, 221/76, 221/77, 221/78

21.11 od godz. 9:00 do 14:00 miejscowości Nowa Sól ul. Kmicica, Łąkowa 11, Połanieckich, Sienkiewisza 60 do 74a, działka 220/38, Skrzetuskiego, Stasie i Nel, Wołodyjowskiego, Zagłoby

22.11 od godz. 8:30 do 18:00 miejscowości Stary Staw: 30, 31, 40, działki 65/4, 66/1, 66/2, 111, 112, 123/4

22.11 od godz. 9:00 do 16:00

Zielona Góra miejscowości Zielona Góra ul. Beniowskiego, Dantyszka 1, Goplany 1, Kordiana 4, 6, 9, Słowackiego 53

20.11 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowości Zielona Góra ul. Grzybowa 7, Poziomkowa 17, 19, 21, 36, 38, 40, 44 do 66 (parzyste)

21.11 od godz. 8:30 do 13:00 miejscowości Zielona Góra ul. Jaśminowa działki 634/33, Słonecznikowa działka 573/4

21.11 od godz. 8:30 do 13:00 miejscowości Zielona Góra ul. Drzonków-Staromłyńska 1, gazownia Zgorzel

22.11 od godz. 9:00 do 13:00 miejscowości Zielona Góra ul. Racula-Ku Słońcu, Racula-Głogowska 21 do 37 (nieparzyste), 36 do 46 (parzyste), Racula-Zakole 1 , działka 266/2

23.11 od godz. 8:30 do 13:30 miejscowości Zielona Góra ul. Mahoniowa 28, 30, działki 1108, 1109, 1111, 1112, 1114, 1118, 1119, 1120

24.11 od godz. 8:30 do 13:30

powiat żagański Czyżówek: 110, 111, 112, działki nr: 9/2, 7/38, 10/10, 20/1, Kowalice -cała wieś, Karolinów: ul. Traugutta: od 2 do 13, działki nr: 1168, 1214/10, 1235/1, 1386, ul. Henryka Dąbrowskiego: 1, 6.

20.11 od godz. 9:00 do 11:30 miejscowości Nowy Dwór

21.11 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Dzietrzychowice: 123, 123A, 125, 125B, 142, od 144 do 144C, działka 530/10

21.11 od godz. 10:00 do 15:00

miejscowości Szprotawa: ul. Młynarska 4, 5, od 14 do 23A, działka 403/1, garaże, Żeromskiego 2

22.11 od godz. 8:00 do 9:00 miejscowości Szprotawa: ul. Młynarska 4, 5, od 14 do 23A, działka 403/1, garaże, Żeromskiego 2

22.11 od godz. 13:00 do 14:00 miejscowości Szprotawa: ul. Krasińskiego 15, 18, działka 362/19

23.11 od godz. 8:00 do 14:00

powiat krośnieński Toporów: ul. Dworcowa: 1, 1A, 2, Dworzec PKP, ul. Lipowa: 17, od 18 do 29, sklep, działka nr. 23/3, ul. Kolejowa: 1, ul. Niedźwiedzka: 1,1A, 2, 3, 4, ul. Polna: 1, ul. Szkolna 13, 14.

21.11 od godz. 8:00 do 19:00 Połupin: ul. Podgórna: 4, 14, 24, 28, działki nr: 76/6, 93/1.

21.11 od godz. 8:30 do 14:30 Polanowice: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 11, 12, 14, 15, 16, 17, stacja bazowa GSM, działki nr: 5/4, 25/3, /16.

22.11 od godz. 8:00 do 14:15 Czarnowo: od 6 do 41, 51, 79A, 81, od 83 do 104, OSP, kościół, kiosk, orlik, działki nr: 330/1, 363/3, 364/2.

23.11 od godz. 9:00 do 14:30 Drzeńsk Wielki - cała wieś.

24.11 od godz. 8:00 do 14:30

Kołatka: od 1 do 5, 5A, 5B, 6, 7, leśniczówka, działki nr: 50/3, /4, /5, /6, 52/6, /8, /13, /23, /30.

24.11 od godz. 8:30 do 14:00 powiat zielonogórski miejscowości Świdnica ul. Leśna działka 728/2

21.11 od godz. 8:30 do 12:30 Kalsk: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 1G, od 2 do 7, 33, 34, 34C, 36, 37, 38, 39, 39A, 40, 41, 41A, 42, 43, garaż, sklep, działki nr: 156/17, /19, /21, 157/6, 292/2, 495, 498, 499.

23.11 od godz. 8:00 do 16:30

miejscowości Przytok ul. Akacjowa, Odrzańska 13, Skowronkowa

23.11 od godz. 8:30 do 12:30 miejscowości Podmokle Małe: 44P, 44W, działka 535/1

24.11 od godz. 8:30 do 13:00 powiat sulęciński Bielice: 10A, 11A.

24.11 od godz. 8:00 do 13:00

W miejscowościach Głuchowo i Lubomierzycko.

23.11 od godz. 9:00 do 14:00 powiat gorzowski W miejscowości Staw.

20.11 od godz. 8:30 do 13:30 W miejscowości Staw.

21.11 od godz. 8:30 do 13:30 W miejscowości Stare Polichno ul. Młyńska 15-20, dz. nr 226/4, 226/5, 226/6,

21.11 od godz. 8:00 do 14:00 W miejscowości Deszczno ul. Krótka, ul. Kolejowa, ul. Maszewska 3, 4, 6-12, dz. nr 52/9 (BTS)

22.11 od godz. 8:00 do 12:00 Przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Lipki Wielkie ul. Szosowa od budynku nr 33 do nr 67, Market Dino.

23.11 od godz. 9:00 do 16:00 W miejscowości Witnica ulice Strzelecka i Sportowa.

23.11 od godz. 9:30 do 17:30 W miejscowości Kłodawa ul. Gorzowska 12-66B, 68, dz. nr 1025,446/2, 446/3, 425/6, ul. Strumykowa 1,3,5,7-27, ul. Na Skarpie, ul. Mironicka 1a,4,4a,6,8, ul. Leśna 2, ul. Chwalęcicka 15,20-23, ul. Kaktusowa, ul. Kościelna, ul. Widokowa, ul. Bukowa, ul. Spokojna 1, ul. Obłokowa, ul. Wojcieszycka 1-3,7-11a, dz. nr 27/60, 27/58, ul. Jeziorna, ul. Żeglarska, Źródlana, ul. Potokowa, ul. Nadbrzeżna, ul. Jachtowa, ul. Wioślarska, ul. Brzegowa, ul. Rybacka, ul. Flisacka, ul. Czereśniowa 1-8a,

24.11 od godz. 7:00 do 9:00

W miejscowości Kłodawa ul. Gorzowska 12-66B, 68, dz. nr 1025,446/2, 446/3, 425/6, ul. Strumykowa 1,3,5,7-27, ul. Na Skarpie, ul. Mironicka 1a,4,4a,6,8, ul. Leśna 2, ul. Chwalęcicka 15,20-23, ul. Kaktusowa, ul. Kościelna, ul. Widokowa, ul. Bukowa, ul. Spokojna 1, ul. Obłokowa, ul. Wojcieszycka 1-3,7-11a, dz. nr 27/60, 27/58, ul. Jeziorna, ul. Żeglarska, Źródlana, ul. Potokowa, ul. Nadbrzeżna, ul. Jachtowa, ul. Wioślarska, ul. Brzegowa, ul. Rybacka, ul. Flisacka, ul. Czereśniowa 1-8a,

28.11 od godz. 9:00 do 11:00

W miejscowości Kłodawa ul. Spokojna 3- 20, 24a, 24b, 26, 28, ul. Mironicka 3 - 20, ul. Piaskowa 1-5, 8, ul. Leśna 1, 1a, 3- 8

24.11 od godz. 7:00 do 17:00 W miejscowości Kłodawa ul. Gorzowska 5, 7, 8, 10, 10a, 11, 11a, 11d, dz. nr 15/27, 15/10, 15/28, 15/34, 27/38, 27/211, 15/21, 15/23, 15/15, 15/22 (BTS), 15/24 (BTS) ul. Przemysłowa, ul. Świerkowa ul. Sosnowa,

24.11 od godz. 7:00 do 9:00

W miejscowości Kłodawa ul. Gorzowska 5, 7, 8, 10, 10a, 11, 11a, 11d, dz. nr 15/27, 15/10, 15/28, 15/34, 27/38, 27/211, 15/21, 15/23, 15/15, 15/22 (BTS), 15/24 (BTS) ul. Przemysłowa, ul. Świerkowa ul. Sosnowa,

28.11 od godz. 9:00 do 11:00 powiat strzelecko-drezdenecki W miejscowości Mierzęcin 35-43, 45, 47, dz. nr 218/2, 222, 210/12 (przepompownia)

20.11 od godz. 8:30 do 14:00 Przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Lubiewo.

20.11 od godz. 9:00 do 15:00 W miejscowości Mierzęcin 6/1, 6/2, 6a, 7/1, 7/2, 22-33, 35-43, 45, 47, dz. nr 215/23, 315/3, 217/4, 218/2, 218/11, 203/5, 222, 38/1 (przepompownia)

21.11 od godz. 9:00 do 10:30 W miejscowości Lubicz 1-11, 57-64

23.11 od godz. 8:00 do 14:00 W miejscowości Buszewko 1 (Rybakówka)

23.11 od godz. 9:00 do 12:00

W miejscowości Stare Bielice 17c

27.11 od godz. 8:00 do 16:00 powiat międzyrzecki W miejscowości Gościnowo 48-59b, 63

21.11 od godz. 8:00 do 14:00 Przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Rybojady budynki nr: 31A, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, sklep spożywczy, działki nr: 108/3, 108/5, 117/5, 145/2.

21.11 od godz. 8:30 do 14:30

W miejscowości Kleszczewo.

21.11 od godz. 9:00 do 12:00 W miejscowości Bobowicko ul. Pałacowa, ul. Wodna, ul. Trzcielska4, 5, 5a, 5b, 5c, 7, 9, ul. Międzyrzecka 1, 3, 5, 7, 7a, 7b (szkoła), 8,9, 10, 14, 15, 16a, 18, 20, 22, 24, dz. nr 65/3 (PKP), 176/77(BTS), 77/1 (sklep) ul. Wierzbowa 10, dz. nr 242/16, ul. Akacjowa 2a,

23.11 od godz. 9:00 do 14:00

powiat słubicki W miejscowości Maniszewo.

21.11 od godz. 8:00 do 15:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

