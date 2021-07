Wyłączenia prądu w lubuskim. Gdzie 2.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (2.07 8:08) nie ma prądu w lubuskim?

powiat gorzowski

Przerwa w dostawie energii dla miejscowości Białobłocie 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 numer działki 60/4, Remiza Strażacka

2.07 od godz. 8:00 do 16:00

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat żarski

Brody, ul. Szkolna 27 do 110, ul. Podgórze 1 do 9, ul. Stoczki 1 do 9

7.07 od godz. 8:30 do 14:00

Brody, ul. Szkolna 112 do 178, ul. Akacjowa 1a

8.07 od godz. 8:30 do 14:00

Chocicz; Chocimek.

5.07 od godz. 9:00 do 11:00

Zielona Góra

miejscowości Zielona Góra ul. Łużycka 45, 47, 49, 51

2.07 od godz. 8:30 do 12:30

miejscowości Zielona Góra ul. Batorego 93

5.07 od godz. 8:30 do 12:30