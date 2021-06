Wyłączenia prądu w lubuskim. Gdzie 25.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (25.06 13:08) nie ma prądu w lubuskim?

powiat wschowski

miejscowości Głuchów 2b, 8, 9, 12 do 16, 18, 20, 34, działki 191/9, 210/21, 210/25, Kamienna 1 do 9

25.06 od godz. 9:00 do 14:00

powiat nowosolski

miejscowości Lubieszów Osiedle Leśne 2, 5, 6, 7, 8, działki 11/6, 12/2, 14, 15/1 do 15/10, 484, 484/1 do 484/7, Osiedle Zielona Polana działki 15/7, 16/4, 17/1, 17/4, 17/5, 17/6, 84/1, 97/1, 97/3, 100

25.06 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Wrociszów 5, 5a, 6, 10 do 15, 25 do 38, działki 46/1, 199/4, 221, 223/7, 223/15, 232/1, 233/2, 233/3, 282/1, 285/2, 329/2, 329/3

25.06 od godz. 8:30 do 14:30

powiat krośnieński

Sękowice: działka nr 210/2.

25.06 od godz. 8:15 do 14:15