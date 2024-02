Wyłączenia prądu w lubuskim. Gdzie 4.02 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w lubuskim 4.02? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w lubuskim.

Gdzie obecnie (4.02 1:04) nie ma prądu w lubuskim?

powiat słubicki Maczków, Urad ul. Bohaterów Polskich, ul. Szosowa. od 3.02 godz. 3:39 do 4.02 godz. 1:30

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat świebodziński Szczaniec: stacja bazowa GSM, działka nr: 984/5, ul. Świerkowa: Hydrofornia, działki nr: 994/3, /4, /19.

5.02 od godz. 8:00 do 13:00 Cibórz: 5, garaże, działka nr. 333/70.

8.02 od godz. 8:00 do 11:30 Świebodzin: ul. Zachodnia: 26, Euro-Box.

9.02 od godz. 11:00 do 14:30 powiat żagański miejscowości Małomice ul. Głowackiego 12, 14, 16a, Matejki 7a, 14, 16a

5.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Szprotawka działka 134/1, wieża PTK

9.02 od godz. 8:00 do 14:00

powiat zielonogórski Sulechów: ul. Gajowa: 1, 2, 2A, 3, 5, 14C, ul. Warszawska: 2, ul. Zachodnia: 4, 11, Nowy Świat: Altana, działka nr: 116/11.

5.02 od godz. 8:00 do 14:00 Głogusz: 21A, działka nr: 241.

6.02 od godz. 8:00 do 13:00 Pomorsko: działka nr: 507/6, Osada Młyńska: 1, Laskowo: 1, 2, 3, działka nr: 221/4.

6.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Radomia: ul. Seledynowa działki 25/8, 25/12, 772, 774, 776, 778, Tęczowa 3D, działki 25/7, 25/8, 25/9, 25/11, 25/12, 246/3, 262/4, 772, Turkusowa 774

6.02 od godz. 8:30 do 15:30 Klępsk: Hydrofornia, działka nr. 16/1.

8.02 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Milsko 2 do 9a, działki 60/3, 82/1, 83/9, 85/2, 28/1, stadnina

8.02 od godz. 8:30 do 15:00

miejscowości Kargowa ul. Łąkowa 19, działki 1086/1, 1086/6

9.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Laski 1 do 12, hydrofornia

9.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat żarski Złotnik: od 40 do 57, działki nr: 385/2, 438/1, 446/10, /11, /13, /14, 450/2, 451/11, 617, 641/2, 660/1, 737/6, /7, /9.

5.02 od godz. 8:30 do 14:30 Lipinki Łużyckie: ul. Piaskowa: od 3 do 17B, sklep, działki nr: 212/2, 266/6/, /7, 281/4, 1006/1, ul. Górna: 20A.

5.02 od godz. 8:30 do 16:15 Lipinki Łużyckie: ul. Górna: od 10 do 21, działki nr: 128/5, 305, 313/3, ul. Łączna: od 2 do 13, 17A, 17B, działki nr: 409/2, /4, 411/2, /8, 338/7, 1001.

5.02 od godz. 8:30 do 15:30 Czaple: od 1 do 22, 43, działka nr: 123/3.

6.02 od godz. 8:30 do 14:00

Żary: ul. Zielonogórska: 24, działka nr: 12/4.

7.02 od godz. 8:00 do 17:00 Lubsko: ul. Dąbrowskiego, ul. Emilii Plater: 8, 11, 15, 15A, 15B, 17, 17C.

7.02 od godz. 9:00 do 16:00 Żary: Aleja Wojska Polskiego: 104, 104H, 104K, 104L, 104P, działki nr: 10/9, /10, od 12/1 do 12/7.

8.02 od godz. 8:00 do 13:00 Czaple: od 1 do 22, 43, działka nr: 123/3.

8.02 od godz. 8:45 do 13:45 Czaple: od 1 do 22, 43, działka nr: 123/3.

9.02 od godz. 8:45 do 13:45 Jasień: ul. Adama Mickiewicza: 1, 4, 6, 16, 18, ul. Obrońców: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16.

8.02 od godz. 9:00 do 13:00

Zielona Góra miejscowości Zielona Góra ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 2 do 10 (parzyste), planetarium Wenus, Złoty Dom, Sikorskiego działka 46/2

5.02 od godz. 8:30 do 13:00

miejscowości Zielona Góra ul. Sobkowiaka 12, 16, 18, 22, 26, działki 8/16, 8/26, 450, 455

5.02 od godz. 8:30 do 12:30 miejscowości Zielona Góra ul. Racula-Śliwowa 7, 8, 8a, 16, 18, działki 864

6.02 od godz. 8:30 do 13:00 miejscowości Zielona Góra ul. Racula-Grabowa działki 1173

7.02 od godz. 8:30 do 13:00 miejscowości Klępina ul. Lubuska 19b, działka 86/5

8.02 od godz. 12:00 do 16:00 miejscowości Zielona Góra ul. Nowy Kisielin-Bobrzańska 1, 2, 4, działki 247/3, 250/2, 250/4, Nowy Kisielin-Leśna

9.02 od godz. 8:30 do 15:00 powiat krośnieński miejscowości Siedlisko ul. Głogowska 42, 39 do 47 (nieparzyste), działki 621/7, 621/8, 912/20, Kasztanowa 1 do 7, działki 909/57, 909/58

5.02 od godz. 8:30 do 14:30 Godziejów.

6.02 od godz. 8:30 do 13:30

Kłodnica, Kosobudki, Troszki.

7.02 od godz. 7:00 do 9:00 Gubin: ul. Platanowa: 10, 10A, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 19, 21, 23, 25, 42, 44, 46, 48, 48A, 50, 52, 52A, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, ul. Malczewskiego: 2, 2A, ul. Rycerska: 2, 3, 4, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 48, 50.

7.02 od godz. 8:00 do 17:00 Budynia: cała wieś, Dąbie: działka nr: 285/5, Ośrodek Wypoczynkowy.

7.02 od godz. 8:30 do 14:30 Kosobudki.

8.02 od godz. 8:00 do 15:30

Ciemnice: ul. Strażacka: od 2 do 7, 10, 12, 16, OSP, świetlica, ul. Łąkowa: 2.

8.02 od godz. 8:30 do 14:30 powiat nowosolski miejscowości Lipiny, Stany 79b, 79c, 79h, 80, 80c, 88, działki 250/1, 250/2, 250/3, 250/5, 251/1, 252/3, 252/4, 252/5, 254, 286/2, 608, 809/2, 934, 1285, oświetlenie ścieżki rowerowej, przyczepa kempingowa

6.02 od godz. 9:00 do 11:30

miejscowości Otyń ul. Osiedle nad Ochlą 1 do 20

8.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Niedoradz: ul. Akacjowa, Kręta, Krótka, Nowosolska, Reja 7, Sienkiewicza od 1 do 6, Sosnowa, Zielonogórska od 1 do 14, od 16 do 24 (parzyste)

9.02 od godz. 8:00 do 16:00 Gorzów Wielkopolski Przerwa w dostawie energii w miejscowości Gorzów Wlkp. ul. Błotna 30b, 31, 32, 33, 44, 44a, 44b, 46, 46a, 53, 54, 56, 56a, dz. nr 28, 432 ( ogródki działkowe).

6.02 od godz. 8:00 do 14:00 powiat międzyrzecki Przerwa w dostawie energii w miejscowości Pszczew 21a, 25

6.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat gorzowski Przerwa w dostawie energii w miejscowości Stare Polichno ul. Skwierzyńska 26-50 , dz. nr 358/1, ul. Sportowa 1, 2, 3, 4, 5, 5B, 6B, 7, 8, 9, 10, 10a,dz. nr 272

6.02 od godz. 8:30 do 14:30

Przerwa w dostawie energii w miejscowości Kłodawa ul. Wojcieszycka 10-25a, ul. Słoneczna, ul. Słomkowa, ul. Jasna, ul. Mazurska, ul. Kaszubska, dz. nr 98/24.

7.02 od godz. 8:00 do 12:00 Przerwa w dostawie energii w miejscowości Lipki Wielkie ul. Lubelska 1-6, ul. Kościelna 1-9, 11, ul. Plac Kościelny dz. nr 119/2 ul. Notecka 1, 2, , ul. Stolarska, ul. Polna,

9.02 od godz. 8:30 do 14:00

powiat sulęciński w miejscowościach Krzemów i Graby

6.02 od godz. 8:30 do 14:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

