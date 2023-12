Wyłączenia prądu w lubuskim. Gdzie 5.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w lubuskim 5.12? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w lubuskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Gdzie obecnie (5.12 10:05) nie ma prądu w lubuskim?

powiat żarski Drozdów, Rusocice.

5.12 od godz. 8:00 do 12:00 Żary: ul Szklarska: 3, 5, 6, 7, 12, 14, działka nr: 419.

5.12 od godz. 8:30 do 11:30 Chełmica: 1.

5.12 od godz. 9:15 do 16:30 powiat żagański miejscowości Szprotawa: ul. Kopernika od 5 do 7A, działka 40, oświetlenie uliczne

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat krośnieński Dychów: od 6 do 15A, 16, hydrofornia, sklep, maszt GSM, działka nr: 305/1.

5.12 od godz. 9:00 do 10:30 powiat gorzowski W miejscowości Chwalęcice ul. Łąkowa 3, 7.

5.12 od godz. 8:00 do 13:00 W miejscowości Różanki ul. Lipowa, 7, 7a, 9, 10, 10a, 11, 11a, 12a, 15, 16, 18, 20, 23, ul. Szkolna 1, 11, ul. Kasztanowa, ul. Tęczowa, ul. Sportowa, ul. Zielona, ul. Brzozowa, ul. Kwiatowa

5.12 od godz. 10:00 do 17:00

powiat strzelecko-drezdenecki W miejscowości Drezdenko Aleja Piastów 11-29, 44-72, ul. Kasztelańska, Plac Wolności 8, 9, 10,11, 11a, 12, 13,

5.12 od godz. 9:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat krośnieński Dychów: 21, 22, 28, 28C, 28A, 28B, działka nr: 162/1.

5.12 od godz. 11:00 do 12:30 Dychów: 10B, 16C, od 18 do 43, 46A, 46B, 47, 63A, 64, kościół, parafia, garaże, działki nr: 109/4, 136, 144/1, 309/4, /5.

5.12 od godz. 12:00 do 13:30 Budoradz: cała wieś, Dzikowo: cała wieś, Wałowice: Hydrofornia, stacja bazowa GSM, działki nr: 12/12, 91/1, 171/8, 196/8, Żytowań: cała wieś.

5.12 od godz. 15:00 do 17:00

Osiecznica: działki nr: 97/4/1, 974/2, ul. Adama Mickiewicza: 1,2, ul. Jana Pawła II: 10, ul. Jodłowa, ul. Krośnieńska: 15, 17, 19, 20, 21, 23, od 25 do 44, warsztat, ul. Księdza Emila Wilguckiego: od 1 do 5 od 7 do 15, 17, 19, 21, 21A, ul. Leśna, ul. Sosnowa: 1, 3, 5, nadleśnictwo, działka nr: 200/1, ul. Świerkowa.

6.12 od godz. 9:00 do 10:30

Kamień: ul. Słoneczna: 10, 11, 11A, garaże, ul. Krośnieńska: 2, 4, 8, 12, 14, 16, 18, Krosno Odrzańskie: ul. Pionierów: 44, ul. Szosa Poznańska: 11, 16, 16A, 17, 17A, Orlen, hydrofor, garaż, działki nr: 82/56, 63, 63/7, ul. Wesoła: 2, 8, 10, 12, 20, działka nr: 776/13.

6.12 od godz. 10:00 do 11:30 Łagówek: 6, 13A, od 14 do 24, 24B, 24K, 24M, 24N, 24K, 24P, 24PB, 24PC, 24RA, 24RB, 25, 25A, od 26 do 38A, kościół, działki nr: 38, 82/15, /18, /20, /22, /23, 96/8, /9, 126/3, 167/1, Łagów: działka nr: 241/3.

6.12 od godz. 10:00 do 13:00 Gostchorze: od 16 do 23, od 36 do 51A, od 63 do 76, stacja bazowa GSM, kościół, parafia, działka nr: 201.

6.12 od godz. 11:30 do 12:30

Radnica: od 17 do 30, od 76 do 90, 94A, od 117 do 152, kościół, szkoła, działki nr: 123, 261/4, 292, 298.

6.12 od godz. 12:00 do 13:30 Strumienno.

7.12 od godz. 8:00 do 9:30 Bronków: 63B, 63D, 63J, 63L, 63N, 63T, 63Z, 64D, 64G, 83, 83A, działki nr: 110/5, 111/7, 113/2, 114/1/, 2/, /3, /6, /7, 115/3, 116, 116/1, /6, 119/1 131/9.

7.12 od godz. 8:15 do 14:30

Późna: 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, Strzegów: 57, 59.

7.12 od godz. 8:30 do 16:30 Bronków: od 20 do 46, 59, działki nr: 156/9, /10, 180/2, 191/4, 198/1, 202/7.

7.12 od godz. 9:00 do 10:30 Bobrowice: od 1 do 14, od 166 do 205, przepompownia PS4, działki nr: 65/7, 111/1, 118/15, 169/11, /14.

7.12 od godz. 10:00 do 11:30

Nowy Zagór: ul. Agrestowa, ul. Brzeźnicka, ul. Główna: od 8 do 29, działki nr: 141/4, 178/9, ul. Krośnieńska, ul. Ogrodowa, ul. Okrężna, ul. Owocowa, ul. Polna, ul. Wodna.

7.12 od godz. 11:00 do 12:30 Nowy Zagór: przepompownia, działki nr: 37/10, 47/1, 48/1.

7.12 od godz. 12:00 do 13:30 miejscowości Jabłonów: ul. Brzozowa działki 25/41, 25/46, 25/48, 600/1, Zielona 31, 32, 33 Żagańska 1, 2, 4, działka 723

8.12 od godz. 8:00 do 14:00 Kołatka: od 1 do 5, 5A, 5B, 6, 7, leśniczówka, działki nr: 50/3, /4, /5, /6, 52/6, /8, /13, /23, /30.

8.12 od godz. 8:30 do 14:00 Stary Zagór: cały, oprócz nr: 51, 52.

11.12 od godz. 9:00 do 10:30 Tarnawa Krośnieńska.

11.12 od godz. 10:00 do 12:00

Gronów: ul. Główna: od 2 do 8, od 9 do 35A, 37, 39, 41, 43, działka nr: 103/3 ul. Polna: 2, 4, działki nr: 103/3, 104/5, ul. Spacerowa: 1, 7, ul. Torfowa: 1, Wokas S.A., działki nr: 162, 180, 71/3.

11.12 od godz. 11:00 do 13:00 Krosno Odrzańskie: ul. Dąbrowskiego, ul. Jana Kilińskiego, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Piastów: od 18 do 18H, od 20 do 20G, od 22 do 22G, 30, 32, 34, 36, 41A, 41B, 41C, 43, 45, 47, 49, 51, 53, Żabka, ul. Spokojna, ul. Wakacyjna: 23, 25, 27, od 29 do 41, 43, 45, 47, 49, 51.

12.12 od godz. 8:00 do 9:30

Krosno Odrzańskie: ul. Ignacego Łukasiewicza: 1, 2, 2A, 2B, 4, 6, ul. Mikołaja Kopernika: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.

12.12 od godz. 9:00 do 10:15

Chyże: od 25 do 34A.

12.12 od godz. 10:00 do 11:30 powiat żarski miejscowości Nieborza: 45, 47, 48, 48A, Siedlec: ul. Zbąszyńska 25A, 25B, 29, 31, 32, 33, przepompownia ścieków

6.12 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Belęcin: od 30 do 46

6.12 od godz. 8:00 do 14:30 miejscowości Belęcin: od 30 do 46

7.12 od godz. 8:00 do 14:30 miejscowości Belęcin: od 30 do 46

8.12 od godz. 8:00 do 14:30 Siodło: od 22 do 28, 31, 32, 33, przepompownia, działki nr: 136/1, /2, /3, /5, /7, /8.

7.12 od godz. 8:00 do 15:00 Piotrowice.

7.12 od godz. 8:30 do 16:30 Pietrzyków: od 1 do 17, od 53 do 60, parafia, działki nr: 19, 34.

8.12 od godz. 8:30 do 16:30

Brody: Urząd Gminy Brody, OSP, ul. 1 Maja, ul. Marii Konopnickiej, ul. Kościuszki: 1, 3, 7, 10, 12, przepompownia, Policja, Dino, działki nr: 17, 147, Plac Zamkowy, ul. Rynek, ul. Szkolna, ul. Traugutta, ul. Wolności.

12.12 od godz. 9:00 do 11:00 powiat nowosolski miejscowości Lelechów, Stary Staw: 30, 31, 40, działki 65/4, 66/1, 66/2, 111, 112, 123/4

6.12 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowości Radwanów: 24A, 24C, 24D

6.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Jodłów: działki 204/7, 204/8, 204/9, 204/12

7.12 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Jodłów: Osiedle Sosnowe od 2 do 22, 31, 32, od 35 do 45, działki 207/8, 207/22, 208/21

7.12 od godz. 8:00 do 14:00 Zielona Góra miejscowości Zielona Góra ul. Drzonków-Kąpielowa 20, 22, 26, działka 161/2, Drzonków-Ośrodkowa 2, działki 150/3, 161/2, 195/3, 196/12, stajnie

6.12 od godz. 8:30 do 12:30

miejscowości Zielona Góra ul. Budziszyńska 18 do 30 (parzyste), Wojska Polskiego 100a

7.12 od godz. 8:00 do 18:00 powiat żagański Żagań: ul. Dębowa: od 1 do 19, ul. Bolesławiecka: od 27 do 34, od 36 do 48 (parzyste).

6.12 od godz. 8:30 do 14:15 miejscowości Lubiechów: 16, 17, 18, od 20 do 51, działki 172, 176/34, remiza OSP, sklep spożywczy, świetlica

6.12 od godz. 9:00 do 16:00 Wymiarki: ul. Żołnierzy II Armii WP: 73, działka nr: 49/1, ul. 1 Maja: 2, 4, 6, 8, boisko, ul. Kościuszki: od 1 do 17, 19, 21, 23, 25, 27, ul. Księcia Witolda: od 1 do 22 (parzyste), 5, 7, 21, Urząd Gminy Wymiarki, działki nr: 25, 29, 54/2, 56, 60/1, 60/3, 61/2, 64/2, ul. Ląkowa, ul. Wiejska: 1, 2, 3, Witoszyn: ul. 1 Maja: 2, 3, 5, ul. Ogrodowa: 2, działka nr: 49/1.

6.12 od godz. 9:00 do 15:00

miejscowości Lubiechów: 16, 17, 18, od 20 do 42, 51, remiza OSP, sklep spożywczy, świetlica, oświetlenie uliczne

7.12 od godz. 8:00 do 14:30 powiat świebodziński Mostki: od 13 do 37, kościół, Las Vegas, OSP, przepompownia PS 3, PS 5, stacja bazowa GSM, działki nr: 2/49, 338/2, 347/2, 353/1, 389.

7.12 od godz. 8:00 do 16:00

Skąpe: działki nr: 482/7, /12 (Stawy), Cząbry: działka nr: 335/2 (Rybakówka).

7.12 od godz. 8:00 do 14:30 Łąkie: 82, działki nr: 41/5, /8.

8.12 od godz. 8:00 do 13:00 Skąpe: działki nr: 482/7, /12 (Stawy), Cząbry: działka nr: 335/2 (Rybakówka).

8.12 od godz. 8:00 do 14:30 miejscowości Zbąszynek: ul. Czarna Droga, PCK 30

9.12 od godz. 9:00 do 15:00 miejscowości Dąbrówka Wielkopolska ul. Trzcielska 27

12.12 od godz. 8:30 do 14:30

powiat sulęciński Boczów: ul. Parkowa: 2, 2C, 3, 4, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 13, boisko, działka nr: 203/1, ul. Zakładowa: 3, 5, Hotel.

7.12 od godz. 8:00 do 14:30 Bielice: 10A, 11A.

8.12 od godz. 8:00 do 13:00 W miejscowościach Głuchowo ulica Słoneczna od numeru 2 do 5, Głuchowo Kolonia i Lubomierzycko.

12.12 od godz. 9:00 do 14:00 Gorzów Wielkopolski W miejscowości Gorzów Wlkp. ul. Cieszkowskiego 1-23, 24-37, ul. Długosza 1-24, 30-33, 40- 47, ul. Marcinkowskiego 64-78,

6.12 od godz. 8:30 do 16:00 W miejscowości Gorzów Wlkp. ul. Cieszkowskiego 1-23, 24-37, ul. Długosza 1-24, 30-33, 40- 47, ul. Marcinkowskiego 64-78,

7.12 od godz. 8:30 do 16:00 W miejscowości Gorzów Wlkp. ul. Cieszkowskiego 1-23, 24-37, ul. Długosza 1-24, 30-33, 40- 47, ul. Marcinkowskiego 64-78,

8.12 od godz. 8:30 do 14:00

W miejscowości Gorzów Wlkp. ul. Owsiana 16

6.12 od godz. 8:30 do 13:00 powiat strzelecko-drezdenecki W miejscowości Grotów 18, 19, 21, 23, 24, 101, 102,

6.12 od godz. 8:30 do 15:00 W miejscowości Grotów 18, 19, 21, 23, 24, 101, 102,

7.12 od godz. 8:30 do 15:00

W miejscowości Grotów 18, 19, 21, 23, 24, 101, 102,

8.12 od godz. 8:30 do 15:00 powiat międzyrzecki W miejscowości Międzyrzecz ul. Krótka 1,3,4,5,7,9,13,13A, ul. Długa 1,1A,2,3A,3C, ul. Poznańska 22,24,26

7.12 od godz. 8:30 do 14:30 powiat gorzowski W miejscowości Chwalęcice ul. Zbożowa, ul. Łąkowa 22/4, 22/5, 22/6, 22/7,

8.12 od godz. 9:00 do 12:00 W miejscowości Różanki ul. Wiśniowa, ul. Gorzowska 9, 11, ul. Szkolna 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, ul. Północna, ul. Myśliwska, ul. Piaskowa, ul. Srebrna, ul. Złota, ul. Dębowa, ul. Leśna, ul. Sosnowa,

11.12 od godz. 8:00 do 9:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

