Wyłączenia prądu w lubuskim. Gdzie 8.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (8.07 14:09) nie ma prądu w lubuskim?

powiat wschowski

miejscowości Sława ul. Jaśminowa 11, 12, 14, Malinowa 3 działka 898

8.07 od godz. 7:30 do 14:30

powiat żarski

miejscowości Belęcin 18, 19, 20, 22, 79 do 97, 105 do 113, leśniczówka, sala gimnastyczna, stodoła RSP

8.07 od godz. 8:15 do 14:15

powiat żagański

Gozdnica: ul. Iłowiańska 2, 3, 4, 5, 7; ul. Łąkowa 1, 2, 3.

8.07 od godz. 8:45 do 14:45

powiat sulęciński

W miejscowości Krzeszyce ulice Wojska Polskiego i Sulęcińska.

8.07 od godz. 9:30 do 14:30

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat nowosolski

miejscowości Nowa Sól ul. Hutnicza, Wyspiańskiego 10 do 16 (parzyste), 15 do 23 (nieparzyste), działki 275/4, 275/5

9.07 od godz. 8:00 do 14:00

powiat wschowski

miejscowości Sława ul. Topolowa 17, 21, 23, 33, Wiejska 17, 21, 23, 33

9.07 od godz. 8:00 do 12:00