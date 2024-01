Wyłączenia prądu w lubuskim. Gdzie 9.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (9.01 12:04) nie ma prądu w lubuskim?

miejscowości Siedlisko ul. Głogowska 42, 39 do 47 (nieparzyste), działki 621/7, 621/8, 912/20, Kasztanowa 1 do 7, działki 909/57, 909/58 9.01 od godz. 8:30 do 14:30

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

Rudawica: 13, 15, 17, 17A, od 19 do 35, 47B, 48, 49, stacja bazowa GSM, kościół, plebania, świetlica, działka nr: 355. 10.01 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Grójec Wielki 17 do 17d, działki 100/7, 100/8, 100/13, 111, 110/2, 382/7 11.01 od godz. 11:00 do 15:00

Dąbrowiec: od 1 do 12, działki nr: 87/2, 111/4, 112/2. 11.01 od godz. 8:45 do 15:00

miejscowości Wąchabno 20 do 30, działki 166 do 170, 170/1, 171/1 do 171/3, 171, 172/2, 172/3 11.01 od godz. 8:00 do 12:00

Lubsko: ul. Kosmonautów: 3, 6, ul. Zielna: 1, 1A, 2, 3, 4, 5.

17.01 od godz. 8:30 do 14:00

powiat nowosolski

miejscowości Nowa Sól ul. Jodłowa, Kamienna 6a do 19, 21 do 27 (nieparzyste), działki 452/2, Świerkowa, Wiejska

10.01 od godz. 8:30 do 10:30

miejscowości Bytom Odrzański ul. 8 Maja 1, 3, 5

10.01 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Nowa Sól ul. Chrobrego 51 do 57a (nieparzyste), 70 do 80 (parzyste), Kamienna 30, 32, 34, 43, 47, 49, działki 121/1, Podgórna 2 do 5, Polna 1 do 19, Wąska, Wodna 1 do 4, działki 232, Zamiejska 1 do 12

10.01 od godz. 11:00 do 13:30