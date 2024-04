Wyłączenia prądu w lubuskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 1.04

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

Budynia: cała wieś, Dąbie: działka nr: 285/5, Ośrodek Wypoczynkowy. 4.04 od godz. 8:30 do 14:30

Janiszowice: 25, 26, 30, 31, 32, 35, działka nr: 118/1. 2.04 od godz. 8:30 do 13:30

Dobrochów: od 15 do 21, Włochów: cała wieś. 5.04 od godz. 8:30 do 14:00

Mozów: 13A, działka nr: 204/2. 4.04 od godz. 9:00 do 14:00

Okunin: 37, 38, 39, Klępsk: 100 Gospodarstwo - warsztat. 3.04 od godz. 8:00 do 14:00

Droszków: ulica Ceglana działki 32/106, 32/115, 32/117, 32/118, 32/119 2.04 od godz. 8:30 do 12:30

Nowogród Bobrzański: ulice 1 Maja, 3 Maja, Dąbrowskiego, Mickiewicza 1, 2, 4, 6, Nad Bobrem 7, 9, Nadbrzeżna 4, Plac Wolności, Pocztowa 2, 3, 8C 2.04 od godz. 8:00 do 13:00

Jasień: ul. XX Lecia: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20A, Urząd Miasta, ul. Boczna: 7, ul. Ciemna: działka nr: 217, ul. Jana Pawła II, ul. Kościuszki: 1, 3, 13, ul. Młynarska: 9, 10, ul. Piątkowskiego: 1, 2, 3, 5, ul. Spokojna: 5, Plac Wolności: 12, 13, 14, 15, 19, ul. Spokojna: 5. 3.04 od godz. 9:00 do 14:00

Trzebiel: ul. Parkowa: 10. 3.04 od godz. 8:30 do 14:30

Lubsko: ul. Warszawska: 55, 57, 61, 78, 80, 82, 84, 86, 88, Lotos, Ogródki Działkowe, działka nr: 312/4, Lutol: działki nr: 705/2, /6, 707/4, /6, 715/9, 3.04 od godz. 8:30 do 14:30

Jasień: ul. Lubska: 1, ul. Marii Konopnickiej: 1, 2, 3, 10, 19, Szkoła, działka nr: 1066/5. 2.04 od godz. 9:00 do 14:00

Łaz: cała wieś. 2.04 od godz. 8:30 do 10:30

Trzebiel: działka nr: 423/9, ul. Brzozowa: 1, 2, 2A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, działki nr: 256/30, /40, /44, /45, /48, 1334/1, 1335/1, ul. Henryka Sienkiewicza: 1, 2, 3, 4, 14, ul. Lipowa: 2, 9, 19, działki nr: 256/1, /43, /46, /49, /50, /51, ul. Rynkowa: 3, 9, ul. Słoneczna: 9, 10, 12, 18, działka nr: 435/4, ul. Strzelecka: 5, 8, 10, 10A, 12, 14, 15, 16, OSP, działki nr: 243/9, 258/2, ul. Szkolna: 2, 3, 4, 4A, 6, 7, 9, 12, działki nr: 429/3, 431/8, 438/6, /8, 1249/2, /4, ul. Tuplicka: 3D, 3E, 6, 8, działki nr: 256/3, 423/2 3.04 od godz. 10:00 do 18:00

Niwica: 109, 110, 111, 112, 114, 115, 115A, 115B. 3.04 od godz. 9:00 do 12:30

Złotnik: 10, 15, 16, 17, od 140 do 149B, działki nr: 173/5, 175/5, 181/3.

4.04 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Boruja 226, działki 604/48, 604/49, 604/50

4.04 od godz. 8:00 do 13:00

Żary: al. Wojska Polskiego: 12, 45, 47, 47A, 49, 49A, 49B, 51, 104L, 124, 124B, 124A, 124E, 124M, 124N, 124O, 124P, 124R, 126, 126A, 126B, 126C, 126F, 128, 128A, 128B, SUW nr. 3, działki nr: 6/1, 21/7, 21/8, /12, /13, 26/3, /9, /11, /21, /27, /28, 39/16, /17, 49/20, 242/5, /7, 245/4, /7, ul. Lelewela: 28C, ul. Generała Pułaskiego: 39A, działki nr: od 296/1 do 296/6, od 297/7 do 297/18, ul. Laurowa: 4, 10, działka nr: 312/3, ul. Rumiankowa, ul. Tymiankowa.

4.04 od godz. 8:00 do 14:00

5.04 od godz. 8:00 do 14:00