Wyłączenia prądu w lubuskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 13.01

Gdzie obecnie (13.01 16:04) nie ma prądu w lubuskim?

Gubinek, Kosarzyn, Żytowań. 13.01 od godz. 15:42 do 18:00

Kadłubia: 78, działki nr: 319/49, /64, /65, 333, Żary: ul. Gospodarcza: przepompownia, działka nr: 2/32, oświetlenie drogowe, Rondo Tadeusza Ślusarskiego: oświetlenie drogowe. 13.01 od godz. 8:30 do 20:00

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

miejscowości Lubiechów 17, 18, 20 do 42, działki 93/1, 97/6, 188, remiza, restauracja 18.01 od godz. 8:00 do 13:30

miejscowości Lubiechów 17, 18, 20 do 42, działki 93/1, 97/6, 188, remiza, restauracja 17.01 od godz. 8:00 do 13:30

miejscowości Wilczyce 16.01 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Rudziny 1 do 14, 26, 27, 53, 54, działki 167, 456/5, 456/6, 460, sklep 15.01 od godz. 8:00 do 13:30

miejscowości Szprotawa ul. 11 Listopada działki 1075 do 1080, Powstańców Śląskich 1, 14, działki 1081 do 1088

19.01 od godz. 8:00 do 12:00

powiat nowosolski

miejscowości Bytom Odrzański ul. Akacjowa, Aleja Złotej Jesieni, Cmentarna 1, działki 235/6, 451/3, 457/10, Dębowa, Klonowa, Kopernika 4, Lipowa, Mickiewicza, Topolowa, Żeromskiego

15.01 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Nowa Sól ul. Ceglana działki 186/1, 186/2, 193/1, fermy

15.01 od godz. 8:30 do 12:00

miejscowości Podbrzezie Dolne ul. Boczna, Główna 1 do 11, 16 do 22, działki 149/5, 149/6, 276/3, 305/2, 305/16, 305/17, 305/18, 1272/2, Zygmuntowska 20, działki 287/1

16.01 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Borów Wielki 56, 58 do 67, 70 do 72a, działki 287

22.01 od godz. 8:30 do 14:00