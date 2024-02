Wyłączenia prądu w lubuskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 13.02

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

Czaple: od 1 do 22, 43, działka nr: 123/3. 16.02 od godz. 8:00 do 14:00

Czaple: od 1 do 22, 43, działka nr: 123/3. 15.02 od godz. 8:00 do 14:00

Czaple: od 1 do 22, 43, działka nr: 123/3. 14.02 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Zielona Góra ul. Długa 8 do 16 (parzyste), 13, kościół, Konopnickiej 1 do 13 (nieparzyste), Wesoła 16.02 od godz. 8:30 do 12:30

miejscowości Zielona Góra ul. Zawiszy Czarnego 30, 32, 34, 36

16.02 od godz. 13:00 do 16:00

powiat żagański

miejscowości Szprotawa: ul. Os. Słoneczne od 1 do 4, działka 370/1, garaże przy Osiedlu Słonecznym, Parkowa 2A, od 4A do 7, 9, 9A, 9E, od 10 do 15, 70A, działka 195/25, ogródki działkowe, Sobieskiego 76

14.02 od godz. 9:00 do 11:00

Czyżówek: 4, od 10 do 15.

15.02 od godz. 8:15 do 14:00

Czyżówek: 4, od 10 do 15.

16.02 od godz. 8:15 do 14:00

Iłowa: ul. Nadrzeczna: 11, 11A, 11B, 11C, 12, 12A, 45, 45A, 47, ul. Ogrodowa 24A, ul. Poniatowskiego: 6, 8, 9,10, 41, 43, działka nr: 423/9, ul. Spacerowa: 5, 9, ul. Sportowa: 2, działka nr: 230, ul. Władysława Syrokomli: od 1 do 10, działka nr: 375/3, ul. Żagańska: 41, 43, 45, 48, od 50 do 57A, 59, 60, 61, 62, 64, działka nr: 228.

15.02 od godz. 9:00 do 11:00