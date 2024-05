Wyłączenia prądu w lubuskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 15.05

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

Korczyców: 11, od 15 do 26A, 33, stacja bazowa GSM, działki nr: 56/2, 61, 64/4, 125/1. 15.05 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowości Rudziny 1 do 19, 24, 26, 27, 53, 54, działki 144, 167, 456/5, 456/6, 460 16.05 od godz. 8:30 do 14:00

W dniach 14 do 16.05.2024 w godz. 07:30 - 18:00 możliwe przerwy w dostawie energii w miejscowości Szprotawa ul. Andersa, Basztowa, Bema, Katedralna, Mickiewicza 16.05 od godz. 7:30 do 18:00

W dniach 14 do 16.05.2024 w godz. 07:30 - 18:00 możliwe przerwy w dostawie energii w miejscowości Szprotawa ul. Andersa, Basztowa, Bema, Katedralna, Mickiewicza 15.05 od godz. 7:30 do 18:00

miejscowości Chwalim 23 do 81, 89, 90, 91, 103, 103b, działki 3/5, 7/5, 9/1, 9/5, 93/3, 93/4, 94, 142/2, 151, 166/6, 182/2, 384/4, 391/13, 391/14, 391/22, boisko, oświetlenie drogowe, straż pożarna, świetlica, żwirownia 15.05 od godz. 8:00 do 11:00

Sulechów: ul. Piaskowa: od 35 do 36B, ul. Dębowa: 1A. 17.05 od godz. 8:00 do 14:00

Sulechów: ul. Brzoskwiniowa: 1, 2, 3, 4, 6, 10, warsztat; ul. Czereśniowa: działka nr 495/52; ul. Dębowa: 1, 2, od 6 do 12, 14, 16, 18, działki nr: 495/8, /55. 17.05 od godz. 8:00 do 14:00

Urad: ul. Odrzańska: od 1 do 9, działki nr: 125, 165, 166, 168/1, ul. Polna, ul. Szosowa: 1. 16.05 od godz. 8:30 do 13:30

Grzmiąca: ul. Biłgorajska, ul. Głucholeśna: od 2 do 5, działka nr: 110, ul. Kazimierza, ul. Leśna, ul. Wojska Polskiego: 12, 16, 17, 18, 20, 20A. 15.05 od godz. 9:00 do 13:30

Strzegów: od 75 do 83, 86, 93, 94, kościół, stacja bazowa GSM, strażnica, działki nr: 491/5, 551/1. 21.05 od godz. 9:00 do 14:00

powiat żarski

miejscowości Siedlec: ul. Cicha nr: 7, 17, 23, 25

16.05 od godz. 8:00 do 14:00

Żarki Małe: cała wieś, Żarki Wielkie: ul. Kościelna: 24, 26, od 28 do 41, Boisko, SUW, działki nr: 45/3, 49/2, 65/1, 70/2, 559/1.

16.05 od godz. 9:00 do 16:45

Buczyny: cała wieś.

17.05 od godz. 8:30 do 17:00

Żarki Wielkie: działki nr: 154/3, 139, 228/3, ul. Fabryczna: 1, 2, 6, 8, 10, ul. Kościelna: 1, od 3 do 12, 15, 24, 28a, działka nr: 111, ul. Lipowa: 2, 3, 13, 15, ul. Wyzwolenia: od 1 do 6, działka nr: 91/2, ul. Zwycięstwa: od 1 do 11, 14, 14a, 14b, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, cmentarz, działki nr: 135/2, /3, 444/2, 150/3.

17.05 od godz. 8:30 do 10:30