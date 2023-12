Wyłączenia prądu w lubuskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 16.12

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

miejscowości Wojciechowo 19.12 od godz. 9:00 do 10:00

Chwaliszowice: od 1 do 23, 30, 30A, 31, 36, stacja bazowa GSM. 19.12 od godz. 8:45 do 14:30

miejscowości Bobrzany: 34, od 58 do 67, działka 201/1 21.12 od godz. 8:30 do 14:30

Chrobrów: cała wieś. 19.12 od godz. 15:00 do 16:00

Chrobrów: cała wieś. 19.12 od godz. 8:00 do 9:00

miejscowości Zielona Góra: ul. Sucha działka 70/401 18.12 od godz. 8:30 do 13:00

Boczów: ul. Parkowa: 2, 2C, 3, 4, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 13, boisko, działka nr: 203/1, ul. Zakładowa: 3, 5, Hotel. 18.12 od godz. 8:00 do 14:30

Pietrzyków: 25, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 45, działki nr: 93/4, 102/3, 105.

20.12 od godz. 8:00 do 14:00

Złotnik: od 65 do 76, od 94 do 107, szatnia sportowa, działki nr: 227, 238, 326/1, 374/3, /4, 391/4, 642/1.

20.12 od godz. 8:00 do 14:30

powiat krośnieński

Pław: cała wieś, Gronów: ul. Główna: 1, 2D, 2E, 8A, stacja paliw, Carrefour, sygnalizacja świetlna, działki nr: 52/19, /20, /29, /54, 53/1, /3, /5, /16, 61/3, 67/3 113/4, /10, /11, 114/4, 182, 325/2, ul. Kolorowa: 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Nowa, ul. Słoneczna, ul. Sosnowa, ul. Wspólna.

19.12 od godz. 9:00 do 10:00

Krosno Odrzańskie ul. Jana Matejki 1, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 5, 5A i 8, działki nr 930/15, 930/27, 930/35, 930/59, 930/63, 930/64 i 942/11, ul. Mickiewicza 3, działki nr 930/34 i 930/37, ul. Moniuszki 4.

20.12 od godz. 8:30 do 10:30