Wyłączenia prądu w lubuskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 2.03

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

Gubin: ul. Generała Władysława Sikorskiego: 36, 38, 40, 79, 81, 85, 85A, 87, ul. Jana Sobieskiego: 2, ul. Morska: cała, ul. Spokojna: od 2 do 14 (parzyste), 18, stacja bazowa GSM, działki nr: 2,3, 6/3, 11/10, /11, /24, /25, 13/19, 161/6, /7, /11, /50. 6.03 od godz. 12:30 do 14:30

Sękowice: od 1 do 21, 35, 72, 73, 73A, 73C, 74, 75, 76, 79, przepompownia, oczyszczalnia, działki nr: 46/1, 70/8, 74/5, 78/3, 87/4, 103/9, 118/5, 124/4, 138, 139, Gubin: ul. Śląska: działka nr: 124/4. 6.03 od godz. 10:30 do 14:30

Czarnowice: od 20 do 28, szkoła, działki nr: 69/3, /4, /5, /11, /13, 86/11, /12, 88/19, 93/6, 95/1, 449. 6.03 od godz. 8:30 do 12:30

Poźrzadło: maszt GSM, działki nr: 35/3, /5. 4.03 od godz. 7:00 do 13:30

Przewóz: ul. Kolejowa: 4, działka nr. 45, ul. Kwiatowa: 4, ul. Pocztowa: od 1 do 6, 10, 12, 14, działka nr: 53/2, ul. Wojska Polskiego: 1A, 3, działka nr: 149/5. 4.03 od godz. 10:00 do 13:00

Krężoły: ul. Bukowska: 4, działki nr: 126/7, /8, ul. Zimowa: 4. 4.03 od godz. 8:00 do 13:00

Krężoły: ul. Północna: 8, działka nr: 272/1. 4.03 od godz. 8:00 do 14:00

Krosno Odrzańskie: ul. Kościelna: 1, 1A, 1B, 1C, 3, 5, 5A, 6, 6A, 8, 8A, ul. Nadodrzańska: 6, 7, 9, 9B, 9C, 11, kościół, kancelaria, działka nr: 1020, ul. Winnica: od 1 do 10, 12, 14, 16, działki nr: 999/1, /2. 8.03 od godz. 8:30 do 12:30

Poźrzadło: maszt GSM, działki nr: 35/3, /5. 7.03 od godz. 7:00 do 13:00

Bieniów: ul. Górna: 48A, 50A, 50B, 52, 52A, 54, 56, 59A, 61, 65, 65A, 67, działki nr: 380/2, 395/6, 420/11, 420/12. 6.03 od godz. 8:30 do 16:00

Żary: ul. Kujawska: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, od 43 do 63 (nieparzyste), ul. Leszczyńska, ul. Mazowiecka, ul. Opolska, ul. Pomorska: 42, ul. Śląska: 12, 19, 21, 23, 25, ul. Tatrzańska: 10, działka nr: 397/1. 5.03 od godz. 10:00 do 13:00

Biedrzychowice Dolne: 24A, od 27 do 60. 4.03 od godz. 9:00 do 18:00

Lubsko: ul. Jarzębinowa: cała, ul. Rajska: od 2 do 10, ul. Wincentego Witosa: 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 48, 48A, działki nr: 53/14, 348/13, /16, /17, /18, /19, /20. 4.03 od godz. 8:00 do 18:00

Lipinki Łużyckie: ul. Górna: od 10 do 21, działki nr: 128/5, 305, 313/3, ul. Łączna: od 2 do 13, 17A, 17B, działki nr: 409/2, /4, 411/2, /8, 338/7, 1001, ul. Wiśniowa: 1.

6.03 od godz. 9:00 do 14:00

Marszów: od 1 do 12 A, 13A, 14, od 17 do 25, 28, 29, działki nr: 2/11, 95, 69/3, 82, 88/4, /6, /7, 90/7, 91/4, 95, 111, ul. Leśna: cała, Olszyniec: 80, działka nr: 2/11.

7.03 od godz. 8:30 do 14:30

Mirostowice Górne: 26A, 27, 28, 29, 30, 30A, 31, 31A, 40, 41, 42, 43, 44, 45, działka nr: 509.

7.03 od godz. 8:30 do 16:00

Marszów: 40C, 41, 44B, od 49 do 55, 59, od 62 do 71, działki nr: 82, 150/8, 157/2, /13, 186, 193/4, /5, /16, 194/3, /6, /7, /11, /12, 195, 197/2, /5, /6, 205/1, 206/4, 238, 239/3, 318/5.

8.03 od godz. 8:30 do 14:30