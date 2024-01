Wyłączenia prądu w lubuskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 23.01

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat żarski

Stare Czaple: Ranczo Gozdawa, działka nr: 486.

23.01 od godz. 8:00 do 14:00

Królów: działki nr: 9/4, 30/1.

23.01 od godz. 8:30 do 11:30

Żary: ul. Jagiellońska: 7, 7B, 9, 15, Żabka.

23.01 od godz. 11:00 do 17:00

Łuków, Marcinów, Niwica: 116, 117, Wierzbięcin.

24.01 od godz. 9:00 do 11:00

Dębinka: od 43 do 58, świetlica, stacja PKP, działki nr: 390/1, 500/2.

25.01 od godz. 8:30 do 11:30

Lubsko: ul. Kosmonautów: 3, 6, ul. Zielna: 1, 1A, 2, 3, 4, 5.

25.01 od godz. 8:30 do 14:00

Złotnik: od 65 do 76, od 94 do 107, szatnia sportowa, działki nr: 227, 238, 326/1, 374/3, /4, 391/4, 642/1.

25.01 od godz. 8:30 do 13:45