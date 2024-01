Wyłączenia prądu w lubuskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 24.01

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (24.01 17:04) nie ma prądu w lubuskim?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

miejscowości Urzuty: ul. Kościelna od 2 do 11, Krótka, Krzywa, Polna 2, 2A, 8, działki 384/1, 384/2, Szkolna, Zielonogórska 5A, 7, 9, 11, 44, 46, 48, 50, działki 116/4, 126/4, Żużlowa 17 31.01 od godz. 8:30 do 16:30

Dębinka: od 43 do 58, świetlica, stacja PKP, działki nr: 390/1, 500/2. 25.01 od godz. 8:30 do 11:30

Złotnik: od 65 do 76, od 94 do 107, szatnia sportowa, działki nr: 227, 238, 326/1, 374/3, /4, 391/4, 642/1. 25.01 od godz. 8:30 do 13:45

Jordanowo: 1, 2, 2A, 3A, od 4 do 10, 44, 45, 46, 46B, 49, 49A, 49B, 50, 51, 52, 53 54, 66, 92, 93, 94, 96, kościół, działki nr: 131, 191, 199/1, 245/11, 328/1. 30.01 od godz. 8:00 do 13:00

Tuplice: ul. 9 Maja: 1, 2, 2A, 3A, od 4 do 10, garaże, działki nr: 516, 558/1, ul. Tadeusza Kościuszki: 5, 7, 11, 12, 13, działka nr: 560/2, ul. Przemysłowa: 1, 2, 3, 5, 7, przepompownia, stacja bazowa GSM, działki nr: 494/5, 501/2, 502/4. 30.01 od godz. 8:30 do 13:30

miejscowości Szprotawa ul. Ciszowska 14, 19 do 26, działka 200/3, osiedle Witosa 45, 46, 48, 49, 54, 55 25.01 od godz. 8:30 do 14:00

Nowy Raduszec: od 9 do 33, działki nr: 5/1, 11/1, 24/4, 33/2, 40/2. 25.01 od godz. 10:00 do 12:00

Gronów: działki nr: 103/3, 186/5, ul. Główna: od 2 do 35A, 37, 39, 41, 43, stacja bazowa GSM, ul. Kolorowa: 4,6, ul Polna: 2, 4, działki nr: 104/5, 180, 71/3, ul. Torfowa: Wokas, działki nr: 180, 71/3, Godziejów: cała wieś. 31.01 od godz. 7:30 do 15:00

Krosno Odrzańskie: ul. Stefana Czarneckiego: działki nr: 1071, 1073.

31.01 od godz. 8:30 do 10:30

powiat nowosolski

miejscowości Bycz działka 428

26.01 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Borów Wielki 56, 57, od 58 do 61, od 62 do 67, od 70 do 72a, działka 287, kościół

30.01 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Wierzbnica: 5, 9a, od 11 do 15, działka 66

31.01 od godz. 8:30 do 14:30

powiat wschowski

miejscowości Szreniawa

26.01 od godz. 9:00 do 12:00

Zielona Góra

miejscowości Zielona Góra: ul. Lisia 10B (działka 164/5), od 29 do 35 (nieparzyste), 37A, od 41 do 47 (nieparzyste), hydrofornia

29.01 od godz. 8:30 do 13:00

powiat sulęciński

Debrznica: 1,2, hydrofor.

31.01 od godz. 8:30 do 16:30