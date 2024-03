Wyłączenia prądu w lubuskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 25.03

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w lubuskim 25.03? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w lubuskim.

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat żarski Siedlec ul. Nowa 18, 20, działki 682/4, 682/5

25.03 od godz. 8:00 do 15:00 Mała Wieś 1 do 11a, 15, 33 do 44, działki 459/16, kiosk spożywczy

26.03 od godz. 8:00 do 14:00 Trzebiel: ul. Parkowa: 10.

26.03 od godz. 8:30 do 15:30 Sieniawa Żarska: ul. Osiedle: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

27.03 od godz. 8:00 do 15:00 Grabik: 105, 106, 108, działki nr: 2/45, /49, /53, od 2/61 do 2/78.

27.03 od godz. 8:30 do 13:30 Jasień: ul. Adama Mickiewicza, ul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Cmentarna, ul. Jasna, ul. Letnia, ul. Lubska, ul. Modra, ul. Obrońców, ul. Rolnicza, ul. Tarnopolska: 1, ul. Wincentego Witosa: 1.

27.03 od godz. 9:00 do 13:00

Żary: al. Wojska Polskiego: 12, 45, 47, 47A, 49, 49A, 49B, 51, 104L, 124, 124B, 124A, 124E, 124M, 124N, 124O, 124P, 124R, 126, 126A, 126B, 126C, 126F, 128, 128A, 128B, SUW nr. 3, działki nr: 6/1, 21/7, 21/8, /12, /13, 26/3, /9, /11, /21, /27, /28, 39/16, /17, 49/20, 242/5, /7, 245/4, /7, ul. Lelewela: 28C, ul. Generała Pułaskiego: 39A, działki nr: od 296/1 do 296/6, od 297/7 do 297/18, ul. Laurowa: 4, 10, działka nr: 312/3, ul. Rumiankowa, ul. Tymiankowa.

28.03 od godz. 8:00 do 14:00 Żary: al. Wojska Polskiego: 12, 45, 47, 47A, 49, 49A, 49B, 51, 104L, 124, 124B, 124A, 124E, 124M, 124N, 124O, 124P, 124R, 126, 126A, 126B, 126C, 126F, 128, 128A, 128B, SUW nr. 3, działki nr: 6/1, 21/7, 21/8, /12, /13, 26/3, /9, /11, /21, /27, /28, 39/16, /17, 49/20, 242/5, /7, 245/4, /7, ul. Lelewela: 28C, ul. Generała Pułaskiego: 39A, działki nr: od 296/1 do 296/6, od 297/7 do 297/18, ul. Laurowa: 4, 10, działka nr: 312/3, ul. Rumiankowa, ul. Tymiankowa.

29.03 od godz. 8:00 do 14:00

powiat zielonogórski Przytok: ulice Kwiatowa, Lubuska 18, 23, 25, 27, Ogrodowa 2, 2A, Piaskowa 14, Słoneczna 5, 12, 23, działki 168/4, 554, 556

25.03 od godz. 8:30 do 12:30 Dobrzyń: cała wieś, Lipna: 105, 106, Sanice: cała wieś, Sobolice: cała wieś.

25.03 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowości Kargowa ul. Babimojska 4 do 10 (parzyste), 12 do 19, działki 626/1, 718/3, 1341, 1341/1, Zamieście

27.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Babimost ul. Kargowska przepompownia, oczyszczalnia ścieków

27.03 od godz. 8:00 do 14:00 Górzykowo: od 36 do 43, od 48 do 53.

28.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat świebodziński Świebodzin: ul. Grzybowa: 2, ul. Sukiennicza: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13A, 15, 17, 17A, kioski przy nr. 17.

25.03 od godz. 9:00 do 13:00

Bucze: 34A, tartak, działka nr: 133/25.

26.03 od godz. 8:30 do 13:00 powiat nowosolski miejscowości Konradowo 2e, Otyń ul. Polna działki 125/4, 227/4, przepompownia

26.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Konotop ul. Sławska 21c, 21d, działki 439/17, 439/18

27.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Lubieszów 102 do 105c, bar Zalesie działki 486, 354/10, 354/16, oświetlenie drogowe, ul. Parkowa 25, działki 354/10, 354/16

28.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Konradowo 22a, 24, 25, 26, działki 146/1, 146/2, 146/3, 146/5, 147/7, tartak, ul. Kolejowa

28.03 od godz. 9:00 do 16:00 powiat krośnieński Pław: ul. Parkowa: 2, 2A.

26.03 od godz. 8:00 do 15:00 Pław: ul. Parkowa: 2, 2A.

27.03 od godz. 8:00 do 15:00

Łagów: ul. Spacerowa: działki nr: 390/1, 392/9, /3, /4.

26.03 od godz. 8:00 do 12:00

Brzeźnica: hydrofornia, świetlica, działka nr: 51/2, ul. Bobrzańska: od 1 do 13, ul. Dębowa: 1, działki nr: 8/5, 9/2, ul. Główna: od 1 do 5A, ul. Klonowa: 1, działka nr: 54, Stary Zagór: działka nr: 204/4.

26.03 od godz. 8:00 do 11:00 Gubin: ul. Łąkowa: 22, działki nr: 35/3, /6, 67/3, /4, ul. Rolna: działka nr: 35/1.

26.03 od godz. 9:00 do 14:00 Gubin: ul. Racławicka: od 4 do do 30 (parzyste), 25, 27, 29, 29A, 31, 31A, 31B, 33, 35, ul. Rydla: 7, 11, działka nr: 128/3.

26.03 od godz. 11:30 do 14:00 Połupin: ul. Leśna: działka nr: 70/1.

28.03 od godz. 8:30 do 14:30 Gubin: ul. Łąkowa: 22, działki nr: 35/3, /6, 67/3, /4, ul. Rolna: działka nr: 35/1.

28.03 od godz. 9:00 do 14:00

Zielona Góra Zielona Góra: ulice Przylep - Piłsudskiego 34, domek PKP, Przylep - Robotnicza 20, 20B, od 21 do25A, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, Przylep - Szewska 6, 6A, 7, 7A, działka 647K

27.03 od godz. 8:30 do 13:30 Zielona Góra: ulica Botaniczna 50, główny budynek szkoły, stacja bazowa telefonii komórkowej

29.03 od godz. 8:30 do 13:00 powiat słubicki Cybinka: ul. Białkowska: 1, 2, 2A, od 3 do 21, działki nr: 562/4, 592/1, 593/6, ul Lwowska: 2, 4, 6, 6A, 6B, ul. Stanisława Staszica.

27.03 od godz. 9:00 do 12:00 w Kunowicach ulica Brylantowa.

29.03 od godz. 9:00 do 14:00

powiat międzyrzecki Siercz 5, 5a, 5C, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 27, 27A, 28, 29, 30, 31, 32, 32 B, 32A, 33, 34, 35, 36, działka 203/3, 160/16, 161/6, 161/10, 161/15, 161/14, 161/13

25.03 od godz. 8:00 do 15:00

Siercz od numeru 5 do 36, działka 203/3, 160/16, 161/6, 161/10, 161/15, 161/14, 161/13

28.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat strzelecko-drezdenecki Gościm 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66G, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 110, 111, 112, 113, 114, 115,

27.03 od godz. 8:00 do 10:00 Rąpin od 88 do 95, 107, dz. nr 48/7, 46/1, 30/17, Lubiatów 41, 53, Nowy Trzebicz 57, 58, 58a, 60d, 61, dz. nr 177/8, 176

3.04 od godz. 9:00 do 14:00 Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski ulice Krańcowa od nr 3 do 14, od nr 33 do 42, Sybiraków 2A, 4B, 4C, 4D, 4E

28.03 od godz. 8:00 do 14:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

