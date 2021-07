Wyniki egzaminu ósmoklasisty. Lubuskie poniżej średniej krajowej. Jak wypadły nasze miasta i gminy?

Do egzaminu – od 25 do 27 maja br. - przystąpiło ok. 357 100 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Z egzaminu z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do zdobycia, z matematyki – 47 proc., z języka angielskiego – 66 proc., z języka niemieckiego – 49 proc.

Jak na tyle Polski wypada województwo lubuskie? Niestety, nie mamy tu dobrych wieści. Wszystkie egzaminy rozwiązali poniżej średniej krajowej. Z języka polskiego lubuscy uczniowie uzyskali – 57 proc,, z matematyki – 43 proc., z języka angielskiego – 64 proc., a z języka niemieckiego – 48 procent.