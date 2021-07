Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/6]

Wypadek koło Sławy. Samochód uderzył w drzewo i dachował

W czwartek, 8 lipca, na drodze powiatowej pomiędzy Lipinkami a Krążkowem doszło do groźnego wypadku, w wyniku którego ranna została jedna osoba.



- Kierująca osobowym samochodem z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zjechała z drogi, uderzając w drzewo przydrożne, a następnie dachowała – informują strażacy z OSP Sława.



Ranna kobieta została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.



Droga po wypadku została zablokowana.



Czytaj także: Korytarz życia na drodze. Jak go utworzyć? Wystarczy przestrzegać kilku zasad!



Wideo: Jak się zachować, kiedy jesteśmy świadkami wypadku?



źródło: Dzień Dobry TVN/x-news