Wypadek na S3 pod Zieloną Górą. W jakim stanie jest poszkodowana 12-latka? Dziewczyna przeszła operację

Do wypadku na trasie S3 doszło w poniedziałek, 5 lipca około godz. 11.12 pomiędzy węzłem Zielona Góra a węzłem Niedoradz.

Wypadek na S3. Bus zderzył się z wojskową ciężarówką. 6 dzieci trafiło do szpitala

Busem podróżowały dzieci

Busem jechało siedmioro dzieci, sześcioro z nich trafiło do szpitala. Jedna dziewczynka była reanimowana. - 12-latka została przetransportowana śmigłowcem LPR do zielonogórskiego szpitala - poinformowała nas podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka KMP w Zielonej Górze. - Do zielonogórskiej lecznicy trafiły także dwie 13-latki. Troje dzieci znajduje się w szpitalu w Nowej Soli.