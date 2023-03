Wypadek pod Żarami. To kolejna tragedia na tej drodze w ostatnich miesiącach. Zginęła Ukrainka. Co się wydarzyło na tej drodze?

To kolejna tragedia na tej drodze w ostatnich miesiącach. W poniedziałek 13 marca na DK 27 pod Żarami doszło do śmiertelnego wypadku. Podczas manewru wyprzedzania doszło do zderzenia dwóch samochodów. Pomimo reanimacji, zginęła jedna kobieta w wieku 60 lat. To obywatelka Ukrainy.