Wypadek w okolicy Kożuchowa. Czołowe zderzenie dwóch samochodów. Droga jest zablokowana

Auto dachowało na drodze Kiełpin - Drzonków. Kierowca uciekł. Mamy relację świadka

Do wypadku doszło w czwartek, 29 kwietnia, ok. godz. 20. Na drodze prowadzącej do Kiełpina kierowca citroena wpadł w poślizg, koziołkował i uderzył w drzewo. Na miejscu wypadku był nasz Czytelnik.