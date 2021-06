Wypadek w Przełazach. Samochód uderzył w drzewo. Dwie osoby zostały ranne

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/6]

Wypadek w Przełazach. Samochód uderzył w drzewo

Do groźnego wypadku doszło w niedzielę wieczorem na trasie Mostki – Przełazy. Po godz. 19.00 kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w drzewo.





- Pojazdem podróżowały dwie osoby, jedna z nich o własnych siłach opuściła pojazd, druga pozostawała w pojeździe – informują strażacy z JRG Świebodzin. Razem z zastępem OSP Mostki zabezpieczali miejsce zdarzenia i udzielali pierwszej pomocy do czasu przybycia ratowników medycznych.



Obie osoby zostały przetransportowane do szpitala.



Czytaj także: Korytarz życia na drodze. Jak go utworzyć? Wystarczy przestrzegać kilku zasad!



Wideo: Jak się zachować, kiedy jesteśmy świadkami wypadku?



źródło: Dzień Dobry TVN/x-news