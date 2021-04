Wyścig do salonów fryzjerskich ruszył. I to jak! W Międzyrzeczu, aby tylko przystrzyc brodę trzeba odczekać dwa tygodnie. Takie kolejki

Po czterech tygodniach przestoju w poniedziałek wreszcie ruszają zakłady fryzjerskie. Na nową fryzurę wiele osób będzie musiało poczekać nawet dwa tygodnie. Tak gigantyczne są kolejki.

Dariusz Nędza prowadzi jeden z najbardziej znanych w Międzyrzeczu salonów fryzjerskich i równo miesiąc temu szalenie dziwił się, że jego zakład pracy, w którym zatrudnia wiele osób, zostaje zamknięty. – Wszystkie obwarowania sanitarne mamy zachowane w tysiącu, a nie stu procentach – mówił wówczas zastępca starszego Cechu Rzemiosł w Międzyrzeczu. – No ale jak kazano zamknąć, to zamykamy.

Wideo: Bon turystyczny - będzie wydłużenie terminu?

Zamknięto zakłady rodzinne Teraz, po kilku tygodniach od tamtej rozmowy, Dariusz Nędza nie kryje radości, że wreszcie on i jego pracownicy, będą mogli wrócić do pracy. – Chcę zwrócić uwagę na fakt, że większość salonów fryzjerskich to firmy rodzinne, więc ich zamykanie nie uderza tylko w jedną czy kilka osób, ale w całe rodziny. Zresztą to nie dotyczy tylko naszej branży – mówi D. Nędza. – No, ale od poniedziałku wreszcie ruszamy. I to jest ważne.

Po wiadomości o tym, że od 26 kwietnia zakłady fryzjerskie będą czynne, u pana Dariusza telefony się urywały. – Na dwa tygodnie mam zajęte wszystkie terminy jeżeli chodzi o farbowanie u pań, ale też i u panów – mówi rzemieślnik. – Jeżeli chodzi o strzyżenie, to będzie szło na bieżąco, ale kolejki pewnie będą. Oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Brody nie ostrzyżesz Dzwonimy do kolejnego międzyrzeckiego fryzjera. To Kamil Winnicki. Jego zakład znany jest m.in. ze strzyżenia bród. – Niestety, ale od poniedziałku, aż przez następne dwa tygodnie, nawet gdyby ktoś chciał bardzo, to brody komuś nieumówionemu nie przystrzygę, bowiem wszystkie terminy mam zajęte. – mówi K. Winnicki. – To samo dotyczy strzyżenia czy farbowania u pań.

Wychodzi więc na to, że na wizytę u fryzjera, pomimo zluzowania obostrzeń, przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Chyba że jesteśmy umówieni. Choć zawsze mamy na podorędziu sposoby z pierwszej fali pandemii, czyli elektryczne maszynki do strzyżenia włosów. No, ale to raczej dotyczy tylko panów…

