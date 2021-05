Wystawa na rynku w Skwierzynie. Pierwszy akcent uroczystości ustanowienia nowego sanktuarium

Ks. Małżeński: Kochani, przybywajcie do Skwierzyny, do Sanktuarium Matki Bożej Klewańskiej

Od tego weekendu będziemy mieli w diecezji nowe sanktuarium - Matki Bożej Klewańskiej. To miejsce do modlitwy, ale również do wspomnienia o Kresach i Kresowianach. Do pielgrzymki i modlitwy zaprasza ks. Kazimierz Małżeński.