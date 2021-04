Wyższe mandaty w Niemczech? Kierowcy powinni mieć się na baczności. Mandaty mogą wzrosnąć nawet o 100 procent!

Wyższe mandaty w Niemczech

W świadomości Polaków zakorzeniło się, że na terenie Niemiec można dostać wyższy niż w Polsce mandat. Dlatego wielu polskich kierowców, którzy po naszym kraju jeżdżą, nie przestrzegając przepisów, po przekroczeniu granicy już tych przepisów nie łamie. Potocznie uważa się również, że na niemieckich autostradach nie obowiązują ograniczenia prędkości. Owszem, są takie odcinki, jednak coraz częściej wprowadza się tam ograniczenia. Niemcy rygorystycznie podchodzą do przestrzegania przepisów drogowych. Jak podają media, Kraje Związkowe i Federalne Ministerstwo Transportu doszły do porozumienia w sprawie przepisów, które zmienią dotychczasową wysokość grzywien. W wielu przypadkach mandaty wzrosną o 100 proc.! Najwyższy mandat, który będzie można dostać za przekroczenie prędkości na terenie Niemiec, to 800 euro. Do tej pory było to 680 euro. Wszystko wskazuje na to, że nowe stawki mandatów wejdą w życie jeszcze w tym roku.

