Wzrost zakażeń koronawirusem. W Polsce przybyło 6 431 zakażonych. To o prawie 3 tys. więcej, niż wczoraj! Aleksandra Pazda

6 maja w Polsce odnotowano wzrost zakażeń w porównaniu do poprzednich dni. W ciągu ostatniej doby w kraju przybyło 6 431 zakażeń koronawirusem. W porównaniu do wczoraj to o prawie 3 tysiące więcej.