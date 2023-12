Wzruszający gest uczniów nowosolskiego "Elektryka". Uczcili pamięć zmarłego kolegi

W sierpniu tego roku zmarł Michał Nosal, uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli. Świetnego młodego programistę, bardzo dobrego ucznia, kolegę ze szkolnej ławki żegnano na portalu szkoły.

„Śmierć bliskiej osoby jest zawsze ciosem. Dziś ten cios dotknął nas wszystkich” – napisano na portalu wraz z wyrazami współczucia najbliższej rodzinie Michała. Do nekrologu dołączono słowa ks. Jana Twardowskiego „Można odejść na zawsze, by stałe być blisko”. Koleżanki i koledzy Michała uczcili jego pamięć na szkolnej wycieczce.

– Święta to nie tylko kolorowe światełka i szał zakupów, to przede wszystkim czas refleksji i zadumy. Nasi uczniowie będąc na wycieczce w górach postanowili upamiętnić naszego ucznia Michała Nosal, który odszedł od nas w czasie wakacji. Kierując się w góry wybrali szczyt Nosal, poświęcając wędrówkę pamięci Michała. Pamiętamy i przesyłamy do Ciebie ciepłe myśli – poinformowało CKZiU na Facebooku.