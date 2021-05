XIII Integracyjne Mistrzostwa Zielonej Góry w bocci. Zobaczcie zdjęcia!

Zielona Góra. Czysta Góra, czyli mieszkańcy sprzątali Park Poetów, w planach kolejne miejsca. Dołącz i Ty do akcji zielonogórzan

Mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce. W sobotę, 22 maja, spotkali się w Parku Poetów, by posprzątać to miejsce. Zapowiadają, że to dopiero początek akcji "Czysta Góra". Następnym razem posprzątają Wzgórza Piastowskie i kolejne zielone płuca miasta.