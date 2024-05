Yellowstone po gorzowsku, czyli miniranczo w środku miasta. To genialne miejsca na pieszą i rowerową wycieczkę!

To jest ciekawe, bo okazuje się, że będąc praktycznie w centrum miasta, można poczuć się tak, jakby było się poza nim. Dookoła zieleń, cisza, spokój i widok na wypasające się konie. Na drugim planie rzeka, a dalej dopiero widok na wieżowce. Wiele osób kojarzy to miejsce z wędkarzami. Ale nie tylko oni mogą tu miło spędzić czas!

Mowa oczywiście o Kanale Ulgi. Miejsce to często mijamy np. przejeżdżając przez miasto samochodem. Warto jednak odwiedzić je pieszo albo na rowerze. Jeśli jesteście spragnieni wypoczynku na łonie natury, chcecie napawać się wszechobecną zielenią, ciszą i widokiem koni i kucyków to wpadnijcie tutaj z kocem, rozłóżcie się na trawie i cieszcie się tym, co znajduje się wokół was!

Sporą atrakcją tych okolic są wypasające się tutaj konie i kucyki. To właśnie one nadają tym okolicom wyjątkowego klimatu - ich widok ucieszy tak samo dzieci, jak i dorosłych.