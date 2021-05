Z akcji „Szczepimy się w majówkę” w Gorzowie skorzystało prawie 3 tys. osób!

„Szczepimy się w majówkę” to akcja, która odbywała się w 16 miastach wojewódzkich w całej Polsce. U nas miała ona miejsce w gorzowskim parku Górczyńskim, gdzie zostały rozstawione namioty do punktu szczepień.

Akcja cieszyła się sporym powodzeniem. I to z kilku powodów. Po pierwsze: podawano nu jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson. Po drugie: by skorzystać ze szczepionki, wystarczyło tylko e-skierowanie. Nie trzeba było się zapisywać.