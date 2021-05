Z Kresów na kresy. Matka Boża Klewańska sławna cudami i wspomożeniem wiernych

Zaproszenie do Skwierzyny

Kolejnym duszpasterzem był ks. Piotr Sąsiadek, który zapisał się w historii jako inicjator powstania oddziału samoobrony, który bronił miasteczka przed nacjonalistami z UPA.

Czynił to na tyle skutecznie, że w tym krawawym czasie, jeśli ktoś w miasteczku ginął, to byli to ludzie, którzy podróżowali do pobliskich wsi, gdzie szalał ukraiński terror. Jak wspominają klewianie nazywano go nawet „kapitanem”.

Jednak klewiańscy katolicy byli i są przekonani, że to, iż tak wielu polskich mieszkańców okolicy przeżyło, zawdzięczją właśnie Matce Bożej Opiekunce Wiernych. To pod Jej opiekę, między mury kościoła, na noc udawali się mieszkańcy, ale i uchodźcy z okolicznych wsi. Noc spędzali na modlitwie, dorośli na parterze, dzieci na galerii, by rankiem ruszyć do swoich zajęć.

Jedna z niepotwierdzonych relacji mówi, że raz nacjonaliści podeszli pod kościół, ale do tego, aby odstąpili, miał ich przekonać tajemniczy starzec... Innym razem Rosjanie przekonani, że w kościele chronią się Niemcy, prawie podpalili kościół.