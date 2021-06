Z miłości do dziadków. Z chęci podróżowania. By żyć normalnie. Młodzież z III LO w Zielonej Górze się szczepi

- Zaszczepiłam się dla własnego bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa mojej rodziny, która też się szczepi – mówi Karina Skorodecka, która w czwartek, 10 czerwca, razem z innymi uczniami z III LO w Zielonej Górze przyszła do punktu szczepień powszechnych. – Cieszę się, że szkoła zorganizowała taką możliwość. Nie zastanawiałam się ani minuty, czy z niej skorzystać…

- Zaszczepiłam się dla własnego bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa mojej rodziny, która też się szczepi – mówi Karina Skorodecka, która w czwartek, 10 czerwca, razem z innymi uczniami z III LO w Zielonej Górze przyszła do punktu szczepień powszechnych. – Cieszę się, że szkoła zorganizowała taką możliwość. Nie zastanawiałam się ani minuty, czy z niej skorzystać…

Warto się szczepić, żeby żyć normalnie Nie tylko Karina ma dość ograniczeń, strachu i zmiany życia, jakie spowodowała pandemia koronawirusa. Dlatego uważa, że by można było powrócić do normalności, wszyscy powinniśmy się odpowiedzialnie zachować. Bo szczepienie to nie tylko myślenie o swoim zdrowiu, ale także o życiu innych ludzi. - Bardzo chcę, żebyśmy wszyscy mogli wrócić do normalnego życia i mogli swobodnie podróżować. Tyle już wytrzymaliśmy. Teraz jesteśmy na ostatniej prostej. Zachęcam moich rówieśników – zmobilizujcie się i zaszczepcie się tak jak ja – apeluje Karina Skorodecka. Akcja szczepienia młodzieży z III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze w hali lekkoatletycznej przy ul. Sulechowskiej Mariusz Kapała / GL

III LO i Centrum Medyczne Aldemed w Zielonej Górze Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze, Zbigniew Kościk, przyznaje, że czwartkową akcję szczepień udało się zorganizować dzięki uprzejmości Centrum Medycznego Aldemed.

- Frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Na szczepienia zapisało się 80 osób. Szkoła wzięła na siebie organizację wyjścia do punktu szczepień powszechnych. Rozdaliśmy uczniom deklarację, zebraliśmy dane. Młodzieży towarzyszyli wychowawcy klas i pani pielęgniarka – podkreśla Z. Kościk, który także obecny był w hali lekkoatletycznej. – Apelowaliśmy do młodzieży o odpowiedzialność i udział w szczepieniach. Cieszymy się, że aż tyle osób pozytywnie zareagowało. Wiemy, że część licealistów zaszczepiła się już wcześniej, indywidualnie. Liczymy, że ci, którzy z różnych względów dziś nie mogli przyjąć szczepionki, zrobią to do końca wakacji i we wrześniu spotkamy się już całkiem bezpiecznie.

Jak dodaje dyrektor, dla wielu młodych zachętą do szczepień jest paszport covidowy, dzięki któremu mogą podróżować po świecie.

Szkoła także od września planuje wiele wycieczek, bo wszyscy się za nimi już stęsknili. A mają one charakter integracyjny, edukacyjny i są ważnym elementem szkolnego życia.

- Często to wycieczki zagraniczne, bo mamy szeroką współpracę ze szkołami i instytucjami z różnych krajów – zauważa Z. Kościk. – Dobrze, że teraz mogą się już szczepić także uczniowie w wieku 12-16 lat. Bo wcześniejsze ograniczenia do lat 16, powodowały, że w klasach drugich część osób mogła, a część nie mogła z tej formy profilaktyki skorzystać. Wcześniej szkoła planowała akcję szczepień na początku czerwca, potem przeniosła ją na 10 czerwca, dzięki czemu mogło przyjąć szczepionkę dużo więcej osób (od 7 czerwca mogą to robić uczniowie od 12 roku życia). Akcja szczepienia młodzieży z III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze w hali lekkoatletycznej przy ul. Sulechowskiej Mariusz Kapała / GL

Dlaczego młodzież chce się szczepić? Licealiści z III LO w Zielonej Górze podkreślali m.n.

- Ze szkołą to inaczej niż samemu. Raźniej. No i pan dyrektor jest, wychowawcy, pani pielęgniarka. Nawet lekarz, pan Ryszard Szcząchor, ma nas na oku. To jest fajne!

- Zrobiłam to z miłości do moich dziadków. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym ich zarazić i mieliby kłopoty zdrowotne. Za bardzo ich kocham.

- Chcę się czuć w szkole i na wakacjach komfortowo, a nie martwić się, czy się zarażę.

- To nasz obowiązek dbać o siebie i innych. Nie ma dziś nic lepsze niż szczepionka.

- Ja i moja rodzina od początku pandemii czekała na szczepionkę. Dlatego tu dziś jestem i bardzo się cieszę.

- Wiem, że jest wybór, ale nie ma nic cenniejszego niż zdrowie. I nie ma nic lepszego niż szczepienie, byśmy wszyscy mogli żyć normalnie.

- Szczepię się przeciwko innym chorobom, więc nie widzę powodu, dlaczego miałabym tego nie zrobić, teraz gdy jest pandemia. Cały świat się szczepi. Autorytety naukowe mówią, że tak trzeba. Ja im wierzę!