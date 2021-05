Z mistrzostw Europy wróciły bez medalu, ale w kraju stawały na podium. To zawodniczki fitness Anna Operchał i Ewelina Malinowska

Operchał na ubiegłoweekendowych zawodach w hiszpańskiej Santa Suzanna zajęła siódme miejsce.

Reprezentująca Stowarzyszenie Sportowy Gorzów Operchał na mistrzostwach kraju w Kielcach uplasowała się na pierwszej pozycji w kategorii bikini fitness do 162 cm.

Za to Malinowskiej nie udało się w Hiszpanii awansować do rund finałowych.

- Tym razem nie udało mi się wrócić z medalem, ale wyjazd do Hiszpanii na Mistrzostwa Europy to była najlepsza decyzja jaką mogłam podjąć zamykając tym samym ten sezon startowy. To była dla mnie solidna dawka wiedzy i motywacji. Fajnie było spędzić tyle czasu z ludźmi, których łączy ta sama pasja - napisała na swoim koncie na instagramie zawodniczka, która na co dzień mieszka w Gorzowie, ale broni barw KS Sandow Śrem.