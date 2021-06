Z nieba lał się żar, ale chętnych do spacerowania po Gorzowie nie brakowało! Tym razem wędrowali szlakiem pomników

W centrum Gorzowa znajduje się kilkanaście pomników, które nawiązują do historii miasta lub kraju. Większość powstała w wyniku społecznego zaangażowania mieszkańców, dla uczczenia postaci lub wydarzenia. Każdy ma inną, ciekawą historię.

W każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca

Tematyczne spacery to nowość w miejskim kalendarzu. Mają być okazją do odkrycia bardziej lub mniej znanych zakamarków miasta oraz poznania ciekawych miejsc i związanych z nimi legend czy anegdot. Darmowe wycieczki będą organizowane aż do października - w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca. W sumie przygotowano jedenaście takich spacerów - dwa już się odbyły. Kiedy będą kolejne?