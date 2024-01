Z niektórych skrzyżowań w Zielonej Górze zniknęły wyświetlacze czasu. Co się stało i czy wrócą?

W ostatnich miesiącach dużo zmieniło się na ulicach Zielonej Góry. Nie tylko trwały prace związane z inwestycją Zielonogórskich Wodociągów, która powodowała wiele utrudnień, ale co więcej, odbywał się pierwszy etap wprowadzenia w mieście Inteligentnego Systemu sterowania Ruchem (ITS), a w związku z tym zmodernizowano część sygnalizacji świetlnych.

– Zastanawiam się, dlaczego z najważniejszych skrzyżowań w mieście poznikały odmierzacze czasu. Można było spoglądać na odliczanie i dzięki temu nie zastanawiać się, czy się światła zepsuły, że się nie zmieniają. Czy one kiedyś zostaną ponownie zainstalowane? – przedstawił sprawę Czytelnik, pan Dariusz.

Pytania skierowaliśmy do urzędu miasta.

– Wyświetlacze czasu mogą być stosowane wyłącznie tam, gdzie sygnalizacja świetlna działa według stałego cyklu pracy, tzn. cały czas w ten sam sposób (bez względu na natężenie ruchu czy występowanie pojazdów na poszczególnych wlotach skrzyżowań lub nie) – odpowiada Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w Urzędzie Miasta Zielona Góra. – Oznacza to, że wszelkie tryby pracy sygnalizacji zależne od ruchu (akomodacyjne, acykliczne), tj. takie, które badają natężenie i dostosowują nadawanie świateł do ruchu drogowego, nie byłyby możliwe do zastosowania.