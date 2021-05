Z Odry wyłowiono kolejne ciało. Niestety, policja potwierdziła, że to poszukiwany 15-letni Marek z Ledna Magda Weidner

W piątek, 14 maja, wyłowiono z Odry ciało 13-latka z Ledna, który zaginął wraz ze starszym kilka dni wcześniej. W sobotę we wczesnych godzinach rannych wznowiono poszukiwania drugiego z chłopców, 15-letniego Marka. Służby sprawdzały odcinek od Brodów do Krosna Odrzańskiego. Nie natrafiły na żaden ślad. W niedzielę strażacy wyłowili ciało w rzece w okolicy Ledna. Czy ma to związek z poszukiwaniami?