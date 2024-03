Z tej wieży patrzy na nas Sauron. W Lubuskiem jest wieża rodem z Władcy Pierścieni | ZDJĘCIA

To jedyna taka wieża w Polsce

Wieża rodem z Władcy Pierścieni

Wieża wzniesiona została w 1922 roku na terenie dawnej cegielni, która przed II wojną światową należała do obszaru wsi Szczepanów (niem. Zeipau). Budowla ma pięć kondygnacji i osadzona została w nurcie architektury ekspresjonistycznej. Jeśli jeszcze nic wam to nie mówi, to wiedzcie, że taka budowla jest niezwykłą rzadkością w Polsce.