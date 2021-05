Za spacer z psem w lesie możesz dostać mandat nawet do 5 tys. zł. Warto przestrzegać przepisów i poznać te zasady!

Wszystkie osoby, które wybierają się do lasu ze swoimi psami, powinny pamiętać, że las nie jest naturalnym środowiskiem naszych pupili.

Przed taką wycieczką warto zadbać, aby pies miał na obroży adresownik z numerem telefonu swojego właściciela.

Pamiętajmy również o wodzie, której nasz pupil z pewnością będzie potrzebował w czasie wędrówek w upalne dni. Zadbajmy o aparaty na kleszcze lub załóżmy mu specjalną obrożę.

Pies w lesie tylko na smyczy

Przepisy mówią jasno, że wybierając się z psem do lasu, powinniśmy prowadzić go na smyczy (inaczej otoku). Czy tak się dzieje? - Faktycznie, od czasu do czasu zdarza się, że osoby odwiedzające lasy, puszczają swoje psy bez otoku. Niestety, nie wszyscy zdają sobie sprawę, że takim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla siebie, swojego psa, zwierząt dziko żyjących, a nawet innych ludzi – mówi dr Ewelina Fabiańczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.