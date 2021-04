Za trzecim razem udało się znaleźć lekarza internistę i pediatrę. Do przychodni w Zielonej Górze Ochli. Mieszkańcy się cieszą!

To było marzenie mieszkańców Ochli i sąsiednich zielonogórskich sołectw. Pieniądze z bonusa połączeniowego (ponad 2 mln zł) przeznaczyli na wybudowanie nowoczesnej przychodni zdrowia. Sęk w tym, że trudno było pozyskać lekarzy, którzy tutaj pomagaliby mieszkańcom. Dwa przetargi na najem pomieszczeń okazały się fiaskiem, ale jak to mówią, do trzech razy sztuka.