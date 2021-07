Zabawnie i muzycznie. Kolejny weekend Lubuskiego Lata Kulturalnego zaczął się od występu kabaretu Tercet czyli Kwartet

Mecz Gwiazd na rozpoczęcie KO Streetball. Święto koszykówki w Krośnie Odrzańskim rozpoczęło się z pompą!

Święto koszykówki w Krośnie Odrzańskim, czyli KO Streetball w tym roku zostało otwarte z wielką pompą. Wieczorem, 2 lipca zorganizowano Mecz Gwiazd All Star. I to jaki! Mnóstwo emocji i ciekawych momentów. A to dopiero początek KO Streetball, bo główny turniej ze wszystkimi atrakcjami odbywa się dzisiaj.