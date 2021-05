Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Zabiegi agrolotnicze w lubuskich lasach. Sprawdź, gdzie będą robione opryski

Lasy Państwowe zamierzają walczyć ze szkodnikami drzew. Od 6 maja do końca miesiąca zostaną przeprowadzone zabiegi agrolotnicze w czterech lubuskich nadleśnictwach.



Zabiegi mają ograniczyć populację zwójek dębowych oraz barczatki sosnówki. Opryski zostaną przeprowadzone w nadleśnictwach: Nowa Sól, Bytnica, Krzystkowice i Lubsko.



Wykorzystane zostaną dwa rodzaje środków ochrony roślin. Na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól będzie to środek Foray 76B, ograniczający populację zwójek dębowych. W pozostałych nadleśnictwach będzie zastosowany środek Dimilin 480 SC, ograniczający populację barczatki sosnówki.



Na kolejnych slajdach pokazujemy mapy z zaznaczonymi obszarami, na których mają się odbyć zabiegi agrolotnicze.





