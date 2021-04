Żaby ruszyły na gody, a po drodze masowo giną pod kołami samochodów. O ich bezpieczeństwo dbają leśnicy

Dla tych co skaczą, latają i pełzają. Przy torach powstają przejścia dla zwierząt

Żaby, ropuchy czy traszki nie są jednak w stanie zrozumieć zagrożenia wynikającego z ruchu samochodów. Podczas wiosennych wędrówek do zbiorników wodnych, w których odbywają gody, masowo giną na ruchliwych drogach. Aby pomóc przetrwać płazom ten aktywny czas leśnicy zamontowali specjalne płotki przy jezdni wzdłuż odcinka drogi w miejscowości Lipy. Przy zaporach powstrzymujących żaby przed skokiem na drogę wkopane zostały także wiaderka, do których płazy wpadają, a następnie są wyjmowane, bezpiecznie przenoszone na drugą stronę ruchliwej drogi i wypuszczane w kierunku celu ich wędrówki - czyli pobliskich stawów.

Zobacz też: Idziesz z psem do lasu? Uważaj, żeby nie dostać mandatu

Oprócz zapór są też znaki

Ruchliwe drogi to bariera trudna do pokonania dla ropuch, żab, traszek czy rzekotek schodzących z okolicznych terenów. Dlatego oprócz foliowych zapór przy trasie ustawione zostały również znaki ostrzegawcze z wizerunkiem żaby. Mają one na celu zwrócić uwagę kierowców na płazy, które przemieszczają się tą drogą.

Przeczytaj również