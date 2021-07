Zabytkowa Willa Jaehnego w Gorzowie nabiera kolorów! Ma już nową elewację

Okazała willa, w której kiedyś mieścił się między innymi komisariat policji, od dawna stała pusta i niszczała. Lata zaniedbań spowodowały, że ta prawdziwa perełka gorzowskiej architektury jeszcze do niedawna była w opłakanym stanie. Teraz jednak powoli odzyskuje swój dawny blask - nie tylko w środku, ale również na zewnątrz!

Zabytkowa willa nabiera kolorów

Co prawda przy budynku wciąż stoją jeszcze rusztowania, ale już można dostrzec, że jego elewacja zmieniła się nie do poznania! Zagościły na niej nowe, ciepłe kolory wybrane przez konserwatorów zabytków. Dodatkowo budynek ozdabia drewniana stolarka okienna. Na dachu zamontowano już obróbki z blachy, a niedługo zacznie się okładanie połaci dachu mansardowego struktonitem.

Zagospodarowany zostanie również teren wokół willi. Zaawansowane prace trwają też wewnątrz zabytkowego obiektu. To między innymi prace instalacyjne, zarówno sanitarne, elektryczne oraz teletechniczne, a także tynkowanie ścian.

Zabytkowa Willa Jaehnego w Gorzów nabiera kolorów. Na budynku pojawiła się już nowa elewacja! Fot. Drew-Plast Mazowiecki

Przebudową zabytkowej Willi Jaehnego zajmuje się firma Drew-Plast Mazowiecki z podgorzowskiej Kłodawy. Docelowo w budynku powstać ma Regionalne Centrum Przedsiębiorczości.