Zabytkowa winnica pod Zieloną Górą na trasie obwodnicy Droszkowa. Czy jest rozwiązanie, które pozwoli na budowę, nie niszcząc winorośli?

Jedne winnice się otwierają, inne oferują dodatkową ofertę SPA, a w kolejnych winiarze opiekują się jednymi z najstarszych upraw winorośli w Polsce. Krzysztof Fedorowicz, winiarz, sekretarz Fundacji Tłocznia jest autorem petycji dotyczącej ochrony najstarszej, polskiej winnicy, która ma stać się winnicą zabytkową. Podpisało ją już ponad 1400 osób.

-Od początku listopada 2023 trwa procedura wpisania winnicy do rejestru zabytków. Będzie to pierwszy taki przypadek w Polsce. Ale winnice we Francji — po zaliczeniu w poczet zabytków — trafiają na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Winnica w Łazie również posiada taki potencjał — czytamy w treści petycji skierowanej do Marcina Jabłońskiego, marszałka województwa lubuskiego.