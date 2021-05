Zachód słońca i podwójna tęcza w tym samym czasie. Zobacz przepiękne zdjęcia z okolic Sulęcina!

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Piękne, sielskie widoki, zielone pola i lasy, magiczne zachody słońca... W naszym województwie to codzienność, której często jako mieszkańcy nie doceniamy. Tym razem sielski klimat udało nam się uchwycić w pobliżu Żubrowa (gmina Sulęcin). Zachodzące słońce obserwowane na skraju pól i lasów, przelotne deszcze i podwójna tęcza... czy potrzeba do szczęścia czegoś więcej? Trafiliśmy w dobre miejsce o odpowiedniej porze. A wrażeniami dzielimy się z Wami! Zobaczcie w galerii, co udało się uchwycić na zdjęciach.