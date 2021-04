Zagadka tajemniczego ptaka drapieżnego na wieżowcu w centrum Zielonej Góry wyjaśniona? Udało się go sfotografować

Sokół wędrowny czy pustułka na wieżowcu w Zielonej Górze?

W Polsce takie sytuacje się zdarzały. W iglicy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zamieszkały sokoły wędrowne. Także poznańskie media informowały, że i w stolicy Wielkopolski zagościły te ptaki.

A w Zielonej Górze? Naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego od trzech lat prowadzą badania, dotyczące ptaków. Sokoła wędrownego w mieście nie odnotowali. To bardzo rzadki ptak w naszym regionie. Obserwuje się go dopiero od dwóch lat i jest to populacja leśna, żyje na drzewach. Prawdopodobnie ptaki na wieżowcu to pustułki. Naliczono ich w Zielonej Górze blisko 20 par.