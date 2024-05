Żagańscy uczniowie na stażu w słonecznej Sycylii! Pojechali tam dzięki programowi Erasmus

W niedzielę 5 maja 2024 do Palermo na Sycylii poleciała grupa 29 uczniów i trzech opiekunów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu (czyli dawnej szkoły 59 w Żaganiu). - Tym razem są to logistycy, hotelarze oraz spedytorzy - wylicza Dariusz Downar, nauczyciel. - Odbywają oni dwutygodniowe staże zawodowe we włoskich przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus +. Dzięki tym wyjazdom uczniowie podnoszą nie tylko swoje umiejętności zawodowe, zwiedzają Sycylię i poznają włoską kulturę, ale także rozwijają swoje kompetencje społeczne i językowe.

Szkolnym koordynatorem projektu jest wicedyrektor Dorota Girsa-Downar, która podkreśla, że to już czwarta grupa uczniów „59”, która odbywa staże zawodowe na włoskiej Sycylii.