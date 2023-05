"Żagański Hogwart", czyli dawny szpital świętej Doroty rozbrzmiewa muzyką. Ta perła architektury po raz pierwszy otworzyła swoje podwoje!

Dawny Szpital św. Doroty przy ul. Żelaznej w Żaganiu to naprawdę zachwycający obiekt. Młodzi muzycy nadali mu miano "żagańskiego Hogwartu" i całkiem słusznie, bo właśnie tak kojarzy się jego neogotycka architektura. - Tak, jak w Hogwarcie jest zegar i kręcone schody wewnątrz - zaznacza Beata Pawlikowska, która po raz pierwszy oprowadziła chętnych po dawnym szpitalu, a obecnie szkole muzycznej. Placówka przeprowadziła się do nowej siedziby we wrześniu 2021 roku, ale do tej pory nie było możliwości jej zwiedzania. Jednym z powodów jest fakt, że formalnie nie została jeszcze odebrana przez inwestora, czyli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oprócz tego jest to czynna szkoła, więc trudno znaleźć czas, w którym zwiedzający nie przeszkadzają artystom. Tym razem się udało, dzięki Nocy Muzeów. Po obiekcie oprowadzały przewodniczki - Beata Pawlikowska i Halina Dobrakowska.