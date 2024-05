Zaginęła 17-letnia Lubuszanka. Trwają poszukiwania policji z Krosna Odrzańskiego

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim poszukują zaginionej Karoliny Lebiody (lat 17) zamieszkałej w Szklarce Radnickiej (gmina Krosno Odrzańskie).

- Dziewczyna we wtorek (14 maja) wyjechała pociągiem do szkoły do Zielonej Góry, jednak do niej nie dotarła. Osoby posiadające informacje o jej miejscu pobytu proszone są o kontakt z policją — mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, kom. Justyna Kulka.